Объем прямых иностранных инвестиций с РФ вырос в 1,6 раза за 4 года - Белстат

Основными инвесторами для Беларуси по-прежнему остаются организации Российской Федерации. Их удельный вес 72 %. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказала зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси Наталья Тарасюк.

По данным Белстата, за последние 4 года объем прямых иностранных инвестиций с Российской Федерацией вырос в 1,6 раза. "Российский бизнес достаточно активно создает совместные предприятия и иностранные предприятия на нашей территории. По итогам 2024 года их было более 2360. И причем за год они приросли более чем на 50 субъектов хозяйствования", - рассказала она.

Актуальное интервью | Наталья Тарасюк "Основными инвесторами для нашей страны по-прежнему остаются организации Российской Федерации. Их удельный вес 72%. " Об этом рассказала Наталья Тарасюк, Зампредседателя национального статистического комитета Беларуси. - Как работают наши субъекты хозяйственности? - Какие сферы на сегодня наиболее интересны для вложения? - В каких сферах имеются инновационные разработки? 03.04.2025 15:00

Наталья Тарасюк:

"Самый важный приоритет - это инновационное развитие. Как говорил наш Президент, инновационная экономика в Союзном государстве - это сейчас приоритет для того, чтобы сохранять технологический суверенитет и национальную безопасность. И мы сотрудничаем очень тесно с российским бизнесом для того, чтобы открывать какие-то совместные предприятия от совместных исследований, разработок, каких-то нововведений для производства инновационной продукции".