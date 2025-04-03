3.64 BYN
3.14 BYN
3.47 BYN
Объем прямых иностранных инвестиций с РФ вырос в 1,6 раза за 4 года - Белстат
Основными инвесторами для Беларуси по-прежнему остаются организации Российской Федерации. Их удельный вес 72 %. Об этом в программе "Актуальное интервью" рассказала зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси Наталья Тарасюк.
По данным Белстата, за последние 4 года объем прямых иностранных инвестиций с Российской Федерацией вырос в 1,6 раза. "Российский бизнес достаточно активно создает совместные предприятия и иностранные предприятия на нашей территории. По итогам 2024 года их было более 2360. И причем за год они приросли более чем на 50 субъектов хозяйствования", - рассказала она.
Актуальное интервью | Наталья Тарасюк
"Основными инвесторами для нашей страны по-прежнему остаются организации Российской Федерации. Их удельный вес 72%. " Об этом рассказала Наталья Тарасюк, Зампредседателя национального статистического комитета Беларуси. - Как работают наши субъекты хозяйственности? - Какие сферы на сегодня наиболее интересны для вложения? - В каких сферах имеются инновационные разработки?
Наталья Тарасюк:
"Самый важный приоритет - это инновационное развитие. Как говорил наш Президент, инновационная экономика в Союзном государстве - это сейчас приоритет для того, чтобы сохранять технологический суверенитет и национальную безопасность. И мы сотрудничаем очень тесно с российским бизнесом для того, чтобы открывать какие-то совместные предприятия от совместных исследований, разработок, каких-то нововведений для производства инновационной продукции".
"На сегодняшний момент почти 80 % совместных проектов в Беларуси с участием российского капитала, - отметила зампредседателя Национального статистического комитета Беларуси. - Инновационные разработки в таких сферах, как машиностроение, авиастроение, сельское хозяйство, медицина, производство каких-то потребительских товаров. Почти все сферы экономики. Акцент сделан на импортозамещение. Сейчас совместными усилиями мы делаем сами то, что раньше закупали. Промышленная кооперация между российскими и белорусскими производителями".