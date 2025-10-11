"Очень много крови было". Немцы безжалостно расстреляли еврейскую семью с детьми в д. Мостыки

Костные останки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc5e3cb7-a693-4269-9253-a25a96c0b55f/conversions/2caef157-0780-4969-b229-3a07c782f0fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc5e3cb7-a693-4269-9253-a25a96c0b55f/conversions/2caef157-0780-4969-b229-3a07c782f0fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc5e3cb7-a693-4269-9253-a25a96c0b55f/conversions/2caef157-0780-4969-b229-3a07c782f0fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc5e3cb7-a693-4269-9253-a25a96c0b55f/conversions/2caef157-0780-4969-b229-3a07c782f0fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

"С детства мне бабушка и местные старожилы рассказывали, что жила в деревне Мостыки еврейская семья. Во время войны каратели их расстреляли, - рассказывает уроженец деревни Мостыки Александр Павлюкович.

Александр Павлюкович

По словам местной жительницы Татьяны Витковской, кто-то указал, что в деревне проживает еврейская семья. "Евреям передали, что немцы едут. Они испугались, Тойба и все ее девочки cпрятались у соседей, а ее муж Лейба со своим племянником побежал на речку (племянник приехал за день до этого, он часто сюда раньше приезжал, помогал коров пасти и по хозяйству). На речке их немцы и убили. И уехали. Женщина решила, что на этом конец, но на следующий день снова приехали".

Татьяна Витковская

Татьяна Витковская:

"Бабушка Федора говорила, что она была на улице, дом же стоял рядышком, когда они галопом на лошадях примчались. С переводчиком им объяснили, чтобы собирались, их погонят в Березу. Они собрали с собой необходимые вещи, взяли и вышли. И когда они вышли, бабушка говорит, я вижу, что немцы затворами начали щелкать. И они поняли, что их будут убивать. Начали разбегаться в разные стороны. Но автоматными очередями они все были убиты".

"У моей бабушки было восемь детей такого же приблизительного возраста. Тоже все спрятались кто куда. Они испугались, что, может, всех будут убивать. Здесь, кстати, леса никакого нигде не было, только чистое поле и ледовня. Никаких насаждений не было. Когда соседи увидели, что немцы ускакали, они побежали посмотреть на них. Младшая, которой 14 лет, еще была жива, она еще дышала, но тут же скончалась. Очень много крови было", - вспоминает женщина рассказ своей бабушки.

"Соседи наспех выкопали яму, пособирали их, положили, закрыли покрывалами. Очень боялись, наспех все делали, чтобы не вернулись немцы назад. И даже еще боялись, что может, кому-то кто-то скажет, передаст, что именно они хоронили, чтобы потом они за это не ответили", - сказала она.

Уроженец деревни Мостыки Александр Павлюкович рассказал про захоронение участковому. "Захоронена семья, нет ни памятника, ни таблички - ничего. Молодые девушки погибли, и как-то нехорошо, что это все позабыто", - сказал он.

Александр Крутько

По словам прокурора Березовского района Александра Крутько, в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны была получена информация о расстреле мирных жителей вблизи деревни Мостыки Березовского района. "В ходе проведения допросов было установлено, что здесь была расстреляна семья, муж, жена и пятеро детей. Младшему ребенку, по информации, было 14 лет. В настоящее время, сегодня мы проводим осмотр места происшествия, изъятие костных останков и проведение судебно-медицинских исследований для установления возможной причины смерти погибших мирных граждан", - отметил он.

Татьяна Витковская:

"У них был глава семейства - Лейба. У него была ледовня. Это и стало местом захоронения. Ледовня - это большой погреб, - пояснила местная жительница. - Выкопана большая яма, стены были выложены бревнами, туда зимой завозился лед, ледяные полки делали. Летом мужики сдавали туда рыбу и потом отвозили для реализации. Лейба своим родственникам отвозил для реализации в Березу. У него была тут рядом кузница большая, где изготавливался весь сельхозинвентарь для сельхозработ: плуги, коней подковывали и так далее. Женщины занимались шитьем на швейных машинах, принимали заказы на пошив одежды. Вообще семья была очень дружная, очень хорошо с соседями общались".

"Я с детства бегала, там, где стоял дом евреев, еще в 1962 году, когда босиком бегали, оббивали ноги об фундамент. Еще долго фундамент был. Потом со временем он выкрашивался", - вспоминает Татьяна Витковская.

Даниил Дерябин, заместитель прокурора Брестской области

Даниил Дерябин, заместитель прокурора Брестской области: