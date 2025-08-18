Очереди на границе: почему европейские государства не спешат поднимать шлагбаум?

Более тысячи фур ожидают въезда в Евросоюз. Пока Беларусь создает для перевозчиков комфортные условия пересечения границы и оформления документов, европейские страны демонстрируют в этом вопросе явную незаинтересованность.

Антирекорд бьет и Польша. На этом направлении застряли 4 тыс. легковушек и 100 автобусов. Почему европейские государства не спешат поднимать шлагбаум? Мнения собрала Марина Романовская.

Въезда в Евросоюз перед литовскими погранпереходами ожидают более 700 фур, в Латвию через единственный пункт пропуска "Патерниеки" - около 300. Через данные маршруты за выходные на сопредельную территорию проследовало чуть более 20 % большегрузов от нормы.

В среднем около недели вынуждены ждать въезда в Латвию водители-дальнобойщики. Там и раньше не отличались быстрым оформлением документов.

Некоторые большегрузы уже прошли все необходимые процедуры оформления на белорусской стороне, но поднимать шлагбаум Латвия не спешит. Пока контрольные службы сопредельного государства тянут время, перевозчики теряют деньги.

Максим Шелюк, начальник управления Полоцкого пограничного отряда:

"Единственная причина - медленное оформление и невыполнение установленных нормативов сотрудниками сопредельного пункта пропуска Латвийской Республики. Пропускная способность, исходя из норм, не выполняется на 30-40 %".

Белорусская сторона делает все возможное, чтобы пересечение границы было комфортным. Работает электронная очередь, которая позволяет не простаивать у обочины, чего не скажешь о странах-соседках. У водителей есть вопросы и к инфраструктуре, и к работе контрольных служб, которые как под копирку затягивают процесс оформления и пропуска авто.