Около 66 % белорусских школьников имеют признаки близорукости. О чем предупреждают врачи

В преддверии учебного года врачи напоминают: профилактика близорукости у детей школьного возраста - задача не только офтальмологов, но и родителей, и педагогов.



По последним данным, около 66 % белорусских школьников имеют признаки близорукости. Поэтому при их выявлении важно правильно подобрать оптику. Этим занимаются офтальмологи в районных поликлиниках или специализированных детских центрах.

Дмитрий Абельский, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ, кандидат медицинских наук:

"У детей совершенно отличается функциональная сторона органа зрения. Иногда цифры, которые можно получить при первичном подборе, абсолютно не соответствуют истинным значениям, и неправильно подобранная коррекция может ухудшить состояние органа зрения у ребенка. Например, даже на сегодняшний день бытует такое мнение, что ребенок должен в очках видеть неидеально, якобы глаза должны "работать".

Доказано, что только постоянная полная коррекция близорукости влияет на ее замедление. То есть ребенок должен в очках видеть хорошо.