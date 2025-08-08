Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Около 66 % белорусских школьников имеют признаки близорукости. О чем предупреждают врачи

В преддверии учебного года врачи напоминают: профилактика близорукости у детей школьного возраста - задача не только офтальмологов, но и родителей, и педагогов.

По последним данным, около 66 % белорусских школьников имеют признаки близорукости. Поэтому при их выявлении важно правильно подобрать оптику. Этим занимаются офтальмологи в районных поликлиниках или специализированных детских центрах.

Дмитрий Абельский, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ, кандидат медицинских наук:

"У детей совершенно отличается функциональная сторона органа зрения. Иногда цифры, которые можно получить при первичном подборе, абсолютно не соответствуют истинным значениям, и неправильно подобранная коррекция может ухудшить состояние органа зрения у ребенка. Например, даже на сегодняшний день бытует такое мнение, что ребенок должен в очках видеть неидеально, якобы глаза должны "работать".

Доказано, что только постоянная полная коррекция близорукости влияет на ее замедление. То есть ребенок должен в очках видеть хорошо.

Сегодня для коррекции зрения доступны не только очки, но и контактные линзы. Главное - выбрать удобный вариант и убедиться, что ребенку комфортно. Также необходимо своевременно посещать врачей-офтальмологов.

