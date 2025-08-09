3.69 BYN
Около 9 резюме на вакансию - Шапорова рассказала о ситуации на рынке труда
Рынок труда всегда очень динамичен. В 2024 году количество предложений о работе выросло на 30 %. Однако работодатели испытывали нехватку откликов.
Почему соискатели стали активнее, а работодатели сдержаннее, где сегодня проще всего найти работу, а где конкуренция зашкаливает, рассказала директор сервиса по поиску работы и персонала Светлана Шапорова в "Актуальном интервью".
"К июлю 2025 года ситуация изменилась - предложения о работе продолжают расти (в июне рост составил 14,7 %), но темпы роста замедляются по сравнению с прошлым сезоном. При этом соискатели стали заметно активнее - количество резюме в июне увеличилось на 35 %. Соискатели активно выходят на рынок труда, ищут работу и принимают предложения", - рассказала Светлана Шапорова.
Конкуренция за рабочие места становится выше. Если ранее 6-8 резюме на вакансию считалось нормой, то в июле этот показатель достиг 8,4. Это свидетельствует о переходе рынка труда в сторону работодателя, особенно по сравнению с прошлым годом, когда рынок был более соискательским, особенно в областях с массовым подбором.
"Рынок труда остается неоднородным. В массовом подборе ситуация стала проще - легче найти сотрудников для рабочих позиций, а также в сферах туризма, гостиниц и ресторанов, где ранее ощущалась нехватка персонала. Но в сфере производства в сфере розничной торговли самая сложная ситуация - 4,1-4,9 резюме на одну вакансию, работодатели продолжают испытывать нехватку сотрудников", - поделилась Светлана Шапорова.
Медианная заработная плата продолжает расти, но динамика снижается. Во втором квартале 2024 года по сравнению с 2023 годом зарплаты выросли на 22 %, а во втором квартале 2025 года по сравнению с 2024 - на 18 %.