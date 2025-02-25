Олег Дьяченко: Для правящего киевского режима сегодняшняя ситуация очень печальная

По случаю третьей годовщины начала масштабного военного конфликта с РФ в Киев для участия в саммите "Поддерживай Украину" приехали главы Еврокомиссии и Евросовета и лидеры ряда стран. Как следовало из заявлений гостей, одной из целей массового сбора также стало желание поддержать европейское руководство в условиях обострившихся разногласий с Вашингтоном, в том числе по украинской проблематике.







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Естественно, там выражали всяческую поддержку Зеленскому. Киеву обещали быть с ним до победного конца.

Свое мнение о мероприятии в студии "Первого информационного" высказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко.

Он отметил, что в связи с приходом к власти Дональда Трампа сегодня изменилась международная обстановка. И, конечно, полностью меняется алгоритм взаимодействия между Соединенными Штатами, Европейским союзом и Украиной. Заявление Трампа о том, что США больше не будут выступать в качестве бесплатного спонсора этой украинской авантюры, вызвало очень большой переполох и среди правящей верхушки в Киеве, и среди европейских политиков. И поэтому визит в Киев лидеров ряда европейских структур, а также видеоконференция, которая была организована с лидерами некоторых европейских государств, демонстрируют, что европейские политики решили поддержать и успокоить Зеленского. Тем более что близкие к Трампу люди, такие как Илон Маск, заявляют о том, что Владимир Зеленский утратил легитимность.

"Заявление Дональда Трампа о том, что Зеленский фактически стал военным диктатором, в корне меняет сложившуюся ситуацию. И Зеленскому как человеку, который находится под внешним управлением, может быть, и стоит прислушаться и пойти на выборы или уйти в отставку и переехать в одно из европейских государств, - считает Олег Дьяченко. - Тем более что со стороны Соединенных Штатов прозвучали очень серьезные обвинения в отношении киевского режима в хищении денег, которые выделялись под различные программы. И суммы звучат в процентном отношении очень большие - от 40 до 60 %. Поэтому сегодня ситуация, я бы сказал, очень печальная и грустная для правящего режима".

По словам парламентария, три года вооруженного конфликта на юго-востоке Украины показали, что путь, который избрал Киев, ведет в никуда. За три года потеряны огромные территории, полностью разрушена экономика. Сельские и городские населенные пункты стерты с лица земли. Огромные потери в численности населения.

"По количеству погибших тоже разные цифры называются: от 300 до 700 тыс. военнослужащих безвозвратные потери сегодня. Так что три года этого бессмысленного вооруженного конфликта показали: киевский режим полностью обанкротился и, насколько нам известно, он не пользуется сегодня поддержкой у народа Украины. То, что сегодня творят власти, не вписывается ни в какие демократические нормы, - подчеркнул депутат. - Но Зеленский не хочет отставки, потому что он не хочет отдавать ту власть, которая сейчас у него в руках находится, и под разными предлогами (военное положение, война до победного конца, до последнего украинца) пытается всеми правдами и неправдами удерживаться у власти и удерживать у власти свою клику".