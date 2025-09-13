Олимпийский день стал яркой частью празднования Дня города Минска

В акватории Минска у Дворца спорта экзотические старты с азиатским колоритом уже проходили ранее. Сегодня же соревновались драгонлодки студенческих команд учреждений высшего образования. Зрители наблюдали с интересом.

Открывали олимпийский день, в рамках которого состоялся полюбившийся детям олимпийский квест, красиво. Более 30 локаций (и это только спортивной направленности), возможность каждому ребенку лучше узнать новый для себя вид спорта.

Ксения Санкович, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси:

"На олимпийском квесте нужно собрать 18 печатей золотого, серебряного или бронзового достоинства. И тогда можно получить очень классные призы: смарт-часы, колонки, пауэрбэнки".

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04a676d9-a3a4-41f5-adbe-1001b9c0aeb6/conversions/264d1215-6c99-46f3-ad80-c3b05f5f1ff9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04a676d9-a3a4-41f5-adbe-1001b9c0aeb6/conversions/264d1215-6c99-46f3-ad80-c3b05f5f1ff9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04a676d9-a3a4-41f5-adbe-1001b9c0aeb6/conversions/264d1215-6c99-46f3-ad80-c3b05f5f1ff9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04a676d9-a3a4-41f5-adbe-1001b9c0aeb6/conversions/264d1215-6c99-46f3-ad80-c3b05f5f1ff9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Минск - город спортивный. Сотни тысяч людей занимаются различными видами спорта. Сегодня, придя на эти локации, я думаю, молодежь выберет себе по душе тот вид спорта, которым захочет заниматься".

Незадолго до этого у Кургана Славы начинался масштабный мотопарад, который стал еще одной изюминкой Дня города. В юбилейный, 10-й, раз байкеры проехали по маршруту: Курган Славы - столичный Дворец спорта, тем самым закрыв мотосезон.

Впервые в 2015-м прошел подобный заезд, с тех пор количество участников мотопарада только растет. Гости из России, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии в этом году приехали в столицу Беларуси, несмотря на преграды, которые им ставят политики. Байкеры - это одна большая семья.

Евгений Бейзак, директор байкерского клуба The one chapter belarus news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4f1a874-07e4-4749-a58e-9ed676b2ba03/conversions/0883293b-aa7f-4c99-8371-d01c2ed38282-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4f1a874-07e4-4749-a58e-9ed676b2ba03/conversions/0883293b-aa7f-4c99-8371-d01c2ed38282-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4f1a874-07e4-4749-a58e-9ed676b2ba03/conversions/0883293b-aa7f-4c99-8371-d01c2ed38282-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4f1a874-07e4-4749-a58e-9ed676b2ba03/conversions/0883293b-aa7f-4c99-8371-d01c2ed38282-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Бейзак, директор байкерского клуба The one chapter belarus:

"Белорусы гостеприимные, радушные люди. Поэтому этот праздник в том числе и для них, потому что мы объединили и закрытие сезона, и день Национального олимпийского комитета, и День города. Поэтому я думаю, что и горожане, и гости столицы будут очень рады сегодняшнему празднику".

Дворец спорта как наш архитектурный шедевр в этот праздничный день лишь возвышался над постоянно сменяющимися событиями в самом центре нашей столицы, где олимпийский день НОК Беларуси стал стилеобразующим мероприятием.

Фанаты минского "Динамо" смотрели матч клуба под открытым небом

Праздник обернулся для горожан большим спортивным фестивалем, ведь тут же рядом все болели за "Динамо".

Наш ведущий хоккейный клуб организовал фан-зону под открытым небом. И игроки это почувствовали, ведь "зубры" победили со счетом 3:1.