Орденом Матери наградили 77 женщин из пяти областей Беларуси

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе - представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, организаций строительной, нефтехимической отраслей и социальной сферы, банковского сектора, фармацевтики, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.