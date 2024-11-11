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Орденом Матери наградили 77 женщин из пяти областей Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря подписал указ № 470 о награждении орденом Матери. Награды удостоены 77 женщин, сообщает БЕЛТА.
За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе - представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, организаций строительной, нефтехимической отраслей и социальной сферы, банковского сектора, фармацевтики, торговли и связи, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.
Среди награжденных - учитель Вороновской средней школы Витебского района имени И.Е. Бесхлебного Юлия Духович, кондитер кондитерского цеха брестского ОАО "Продтовары" Дарья Василюк, председатель правления жилищного потребительского кооператива №148 Бреста Юлия Мицюк, специалист по оказанию розничных банковских услуг отдела продажи розничных банковских продуктов и услуг центра розничного бизнеса Витебского областного управления № 200 ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" Ольга Евсеева, главный хранитель фондов Центра истории и культуры Октябрьского района Наталья Василенко, штукатур ОАО "Мозырский домостроительный комбинат" Екатерина Пикуза, врач-педиатр, врач-реабилитолог детской поликлиники Волковысской центральной районной больницы Наталья Вечер, повар Яновичского детского сада Клецкого района Елена Жуковская, литейщик пластмасс ОАО "Березинское" Молодечненского района Лилия Панченко.
Всего орденом Матери награждены 77 жительниц Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областей.
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