"Орешник" поставят на боевое дежурство в Беларуси в декабре
Автор:Редакция news.by
Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Беларуси в декабре. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
"Создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", - сказала она.
Фото пресс-службы Минобороны РФ