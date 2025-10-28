"Орешник" поставят на боевое дежурство в Беларуси в декабре

Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство в Беларуси в декабре. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

"Создание условий для размещения "Орешника" в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть "Орешнику", на этом исчерпаны", - сказала она.