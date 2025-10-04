Ощущение безусловной любви - 4 октября Всемирный день защиты животных

Мы в ответе за тех, кого приручили. 4 октября уже не один десяток лет знаменует Всемирный день защиты животных. И эта дата как очередное напоминание о важности сознательного подхода к вопросу принятия питомца в семью.

Спортивная карьера и самый верный друг человека

Маленькие герои часто остаются за кадром. Но именно они следят за тем, чтобы его человек был счастлив и спокоен. И готов ждать сколько угодно, если после тренировок хозяин почешет брюшко.

Виолетта Лаврушко, либеро ВК "Минчанка":

"Первое время, конечно, было сложно. Потому что это все дело привычки. И как только она вырабатывается, становится проще. Для меня это уже не проблемно, когда ты между тренировками выходишь на прогулку с собакой. У нас половина девчонок говорит, что хочется полежать на кровати, отдохнуть. Я говорю, нет, нормально. Вот поел, пошел его вывел, прогулялся".

Владислав Томашевский, связующий ВК "Столица":

"Поначалу было тяжело в плане выгула собаки. Утром встать для спортсмена - это еще та война с собой, с будильниками. Но перебороли себя, справились".

Увы, но далеко не каждый понимает всю степень ответственности за друзей наших меньших. Это не игрушка, а живое существо, которое тоже чувствует, думает, искренне любит и доверяет больше, чем безгранично. И задача человека - не подвести, оправдать такое доверие как бы тяжело ни было.

Михалина Кучеренко, разыгрывающая ГК "БНТУ-БЕЛАЗ":

"Первый месяц был довольно сложный, потому что он маленький, меньше, чем моя ладошка был, комочек счастья такого. И я слышу, что ночью просто кто-то пищит, а еще такой писклявый-писклявый этот голосок. И все, я просыпаюсь, я не понимаю, что мне делать. Положила тапок, положила его на тапок, потому что он так чувствовал, что как будто бы он лежит на руке. Это не прокатило. Я просто уже руку с кровати положила на пол. Он лег на мою руку, мы так спали. Приходилось так спать. Это было очень мило, потому что я себя почувствовала такой вот прямо мамой".

Оксана Давыденко, глава ассоциации зоозащитных организаций:

"Животное - это как маленький ребенок. Это ребенок, который никогда не вырастет. Возможно, этим они и прекрасны, потому что это ощущение безусловной любви, наивности, которая всем нам очень сильно нравится. Исходя из этого, мы должны понимать, что у вас в семье реально появляется ребенок. Вы должны понимать, что котик, допустим, он будет, возможно, портить ваши занавески. И вам придется это терпеть. Всегда думайте. Жизнь непредсказуема. Если с вами что-то случится, всегда думайте, кто может взять вашего питомца".

Они готовы учиться. И действительно со временем превращаются в маленькую копию своих любимых хозяев. Так что если питомец вредничает, в первую очередь обратите внимание на себя и воспитывайте себя.

Кира Сорокина, кинолог:

"Заниматься с питомцем необходимо. Это важно. И надо понимать, работа идет командная. Нельзя отдать кинологу свою собаку, он с ней будет работать, а вы дома домашнее задание не будете выполнять. Работа должна быть командной - хозяина и собаки".