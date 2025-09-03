3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
От активной молодежи до ведущих спикеров. Проект "Актуальный микрофон" стартовал в Минске
Проект "Актуальный микрофон" масштабно стартовал в столице. Цель - обсудить самые значимые события, имеющие влияние на нашу страну.
Он собрал несколько сотен участников: от активной студенческой молодежи до ведущих спикеров страны, а также представителей политической партии "Белая Русь".
Главная тема встречи - "Беларусь - это МЫ". Диалог посвятили предстоящему Дню народного единства. Участники обсудили многоконфессиональность, многогранность нашей страны, а также ее будущее.
Виктория Сенкевич, заместитель главного директора телеканала "Первый информационный":
"Здесь сегодня мы собираем в принципе молодежь города Минска, но и не только молодежь, всех желающих на такую открытую площадку для того, чтобы обсудить, что же такое мы, белорусы, почему мы должны быть едины, в чем наша самая главная сильная черта. Но, на мой взгляд, как раз вот эта узнаваемая белорусскость, это позитивное отношение к миру, это стремление всегда поддерживать мирные инициативы. Не зря Беларусь известна этим. И мы в последние дни в этой большой семье ШОС выбираем правильных союзников в том числе. Т.е. мы в этом мире занимаем сейчас правильное место в геополитике. И наша задача - молодежь сориентировать на ценности развития".
Кроме интересного разговора, участников ждали занимательные активности: дегустации белорусских продуктов, конкурсы и викторины.
"Актуальный микрофон" продолжит свою работу уже на районных площадках столицы.