От беспилотников до предоставления займов. Сенаторы одобрили 6 законопроектов

Использование беспилотников, регулирование деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям, предоставление займов. Сенаторы одобрили 7 октября 6 законопроектов. В основе гражданские интересы и вопросы национальной безопасности.

Совет Республики одобрил законопроект по предоставлению займов

В Беларуси предлагают ввести запрет на предоставление под залог при займе единственного жилого помещения. Это предусмотрено законопроектом, который одобрили 7 октября сенаторы.

Нововведение позволит защитить интересы белорусов и не допустить по причине финансовой неграмотности случаев лишения квартир, домов или доли в них.

Еще одна из новелл касается запрета на заключение договоров в иностранной валюте. Исключение - родственные отношения участников сделки.

Ирина Левкович, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33ab5fbb-50cb-4db0-9903-6f9039baa8ea/conversions/907a5244-e63f-4f96-9c01-5f7a0501edd2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33ab5fbb-50cb-4db0-9903-6f9039baa8ea/conversions/907a5244-e63f-4f96-9c01-5f7a0501edd2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33ab5fbb-50cb-4db0-9903-6f9039baa8ea/conversions/907a5244-e63f-4f96-9c01-5f7a0501edd2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33ab5fbb-50cb-4db0-9903-6f9039baa8ea/conversions/907a5244-e63f-4f96-9c01-5f7a0501edd2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Левкович, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Безусловно, очень важная новелла заключается в том, что отныне ни индивидуальные предприниматели, ни юридические лица, которые не являются микрофинансовой организацией, не смогут давать займы физическим лицам за исключением своих работников, если такой заем предоставляет наниматель. Нормы законопроекта направлены в первую очередь на защиту прав граждан, на снижение долговой нагрузки и на исключение тех кабальных условий, которые зачастую имели место".

Сенаторы одобрили законопроект о регулировании действий подразделений по чрезвычайным ситуациям

Также изменения коснутся деятельности подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Их переведут на финансирование из республиканского бюджета. Это позволит более четко распределять деньги и силы при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вести учет оборудования и финансово стимулировать личный состав.

Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Также уточняются полномочия Президента Республики Беларусь. Он будет определять политику в области пожарной безопасности, а также утверждать общие правила пожарной безопасности. Совет Министров будет реализовывать политику, определенную главой государства, также определять порядок надзора за объектами, которые хранят, производят и утилизируют взрывчатые вещества. Потому что под указ главы государства 510, который надзорную деятельность регулирует, данный надзор тяжело вписать в связи с тем, что в применении взрывчатых веществ есть свои особенности".

В Беларуси ужесточат меры за использование беспилотников

В числе ключевых нововведений - изменения в вопросах уголовной и административной ответственности. К примеру, ужесточаются меры наказания за использование гражданских беспилотников и авиамоделей.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae7e44f-0e92-4ed7-9063-2191e2810bbe/conversions/25ae3004-bbd1-4938-9c7d-8cdd88f2fe41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae7e44f-0e92-4ed7-9063-2191e2810bbe/conversions/25ae3004-bbd1-4938-9c7d-8cdd88f2fe41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae7e44f-0e92-4ed7-9063-2191e2810bbe/conversions/25ae3004-bbd1-4938-9c7d-8cdd88f2fe41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cae7e44f-0e92-4ed7-9063-2191e2810bbe/conversions/25ae3004-bbd1-4938-9c7d-8cdd88f2fe41-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Технический прогресс не стоит на месте. Беспилотный летательный аппарат является участником воздушного движения и соответственно создает угрозу как общественным, так и национальным интересам, в части бесконтрольной эксплуатации может нарушить в том числе и личное субъективное право граждан, в первую очередь право на частную жизнь. Поэтому установление подобного рода превентивных правовых механизмов явится действенной защитой и гарантией соблюдения законодательства и недопущения противоправных действий".