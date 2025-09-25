Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bc15dc6-3ca6-49e8-92fc-64a7606845f2/conversions/bae23abe-45d8-4bc0-9ea1-5c9896b39ecd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bc15dc6-3ca6-49e8-92fc-64a7606845f2/conversions/bae23abe-45d8-4bc0-9ea1-5c9896b39ecd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bc15dc6-3ca6-49e8-92fc-64a7606845f2/conversions/bae23abe-45d8-4bc0-9ea1-5c9896b39ecd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bc15dc6-3ca6-49e8-92fc-64a7606845f2/conversions/bae23abe-45d8-4bc0-9ea1-5c9896b39ecd-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

14 июля 2024 года жители Гомельской области и Жлобинского района в частности запомнили надолго. Теплый вечер воскресенья, люди пошли за грибами, кто-то купался в водоемах. И вроде прогноз предвещал дождь и ветер, к таким масштабам уж точно никто не был готов. 15 минут стихии привели к колоссальным последствиям.

Наиболее пострадавшие места сейчас похожи, скорее, не на лес, а на степь. Чтобы вернуть экологический баланс в норму, конечно, нужно время.

Поваленных деревьев было очень много. Решали вопрос, конечно, с пользой для экономики. Насколько возможно, оперативно отправляли древесину на переработку.

От бурелома к порядку - как в Гомельской области ликвидировали последствия урагана 2024 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23d930b5-31a8-4509-9e47-09d20a89dce1/conversions/b85be30e-c42d-4547-88f4-9acd9729e290-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23d930b5-31a8-4509-9e47-09d20a89dce1/conversions/b85be30e-c42d-4547-88f4-9acd9729e290-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23d930b5-31a8-4509-9e47-09d20a89dce1/conversions/b85be30e-c42d-4547-88f4-9acd9729e290-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23d930b5-31a8-4509-9e47-09d20a89dce1/conversions/b85be30e-c42d-4547-88f4-9acd9729e290-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Заготовленная древесина дровяная будет использоваться. Сейчас она реализуется в более дальние уже регионы. Нам помогали разбирать буреломы 25 лесхозов. Они постепенно увеличивают географию поставок. Сначала с точки зрения экономической целесообразности дерево поставлялось на ближайшие предприятия", - рассказал директор Жлобинского лесхоза Евгений Наркевич.

Процесс заготовки продолжается, ее складируют так, чтобы было удобно подъехать технике. На этих землях проблем нет, но вот что делать в случае, когда встречаются интересы лесников и аграриев?

Опушка на стыке лесных и сельскохозяйственных земель. Эти площади вполне может использовать "Антоновка-Агро" под свои нужды. В августе участок активно очищали от древесины. Уже осенью здесь был полный порядок, как и во всем лесхозе.

От бурелома к порядку - как в Гомельской области ликвидировали последствия урагана 2024 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e107df64-bd0e-42e6-b2a4-e42887b24a12/conversions/d6571de6-5e75-4436-9b0c-45546ffd3cf4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e107df64-bd0e-42e6-b2a4-e42887b24a12/conversions/d6571de6-5e75-4436-9b0c-45546ffd3cf4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e107df64-bd0e-42e6-b2a4-e42887b24a12/conversions/d6571de6-5e75-4436-9b0c-45546ffd3cf4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e107df64-bd0e-42e6-b2a4-e42887b24a12/conversions/d6571de6-5e75-4436-9b0c-45546ffd3cf4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Таких участков было порядка 300, на них лежало 8,2 тыс. кубов древесины. На сегодняшний день она реализована покупателям - местному населению, теплоснабжающим организациям, организациям АПК. Часть продукции использовалось для собственного лесопиления, а что-то в виде дров продали на своей торговой площадке", - сказал Евгений Наркевич.

К слову, Жлобинский лесхоз занимает очень большие площади. В нескольких километрах от Антоновки до июля 2024 года тоже был лес. Потом случился ураган. Всю древесину уже вывезли, а за собой оставили порядок - почистили участок от коры и задисковали.

Чтобы вывести древесину со всех участков, машины в сумме сделали 200 рейсов. На выполнение поручения были брошены все силы, но в любом случае это нужно было сделать.

И вот еще, почему поручение важно было выполнить именно до 1 сентября. Подъезды к опушкам, как правило, совершаются по дорогам без усовершенствованного покрытия. Прошел первый осенний дождь, образовались лужи и грязь. Спустя буквально пару недель проехать здесь даже грузовой технике было бы очень сложно.

От бурелома к порядку - как в Гомельской области ликвидировали последствия урагана 2024 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b344857c-64b3-4b43-a621-f1e771f42634/conversions/473ce476-2399-44f2-9eaf-8a80517bb97a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b344857c-64b3-4b43-a621-f1e771f42634/conversions/473ce476-2399-44f2-9eaf-8a80517bb97a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b344857c-64b3-4b43-a621-f1e771f42634/conversions/473ce476-2399-44f2-9eaf-8a80517bb97a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b344857c-64b3-4b43-a621-f1e771f42634/conversions/473ce476-2399-44f2-9eaf-8a80517bb97a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Буда-Кошелевском опытном лесхозе тоже ликвидировали последствия прошлогоднего урагана всей страной. Помощь пришла и летом 2025 года, когда нужно было навести порядок с заготовленной древесиной. Трудились лесхозы Минской области.

Порядки наведены без ущерба для экономики. Вся древесина реализована потребителям. Отметим, с самого начала ситуацию во всем регионе держал на контроле КГК.

Было выявлено немало случаев, когда древесина вопреки поручению складировалась и в населенных пунктах, и на сельхозземлях. Необходимые меры приняты. на участках наведен порядок.