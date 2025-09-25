3.64 BYN
От бурелома к порядку - как в Гомельской области ликвидировали последствия урагана 2024 года
14 июля 2024 года жители Гомельской области и Жлобинского района в частности запомнили надолго. Теплый вечер воскресенья, люди пошли за грибами, кто-то купался в водоемах. И вроде прогноз предвещал дождь и ветер, к таким масштабам уж точно никто не был готов. 15 минут стихии привели к колоссальным последствиям.
Наиболее пострадавшие места сейчас похожи, скорее, не на лес, а на степь. Чтобы вернуть экологический баланс в норму, конечно, нужно время.
Поваленных деревьев было очень много. Решали вопрос, конечно, с пользой для экономики. Насколько возможно, оперативно отправляли древесину на переработку.
"Заготовленная древесина дровяная будет использоваться. Сейчас она реализуется в более дальние уже регионы. Нам помогали разбирать буреломы 25 лесхозов. Они постепенно увеличивают географию поставок. Сначала с точки зрения экономической целесообразности дерево поставлялось на ближайшие предприятия", - рассказал директор Жлобинского лесхоза Евгений Наркевич.
Процесс заготовки продолжается, ее складируют так, чтобы было удобно подъехать технике. На этих землях проблем нет, но вот что делать в случае, когда встречаются интересы лесников и аграриев?
Опушка на стыке лесных и сельскохозяйственных земель. Эти площади вполне может использовать "Антоновка-Агро" под свои нужды. В августе участок активно очищали от древесины. Уже осенью здесь был полный порядок, как и во всем лесхозе.
"Таких участков было порядка 300, на них лежало 8,2 тыс. кубов древесины. На сегодняшний день она реализована покупателям - местному населению, теплоснабжающим организациям, организациям АПК. Часть продукции использовалось для собственного лесопиления, а что-то в виде дров продали на своей торговой площадке", - сказал Евгений Наркевич.
К слову, Жлобинский лесхоз занимает очень большие площади. В нескольких километрах от Антоновки до июля 2024 года тоже был лес. Потом случился ураган. Всю древесину уже вывезли, а за собой оставили порядок - почистили участок от коры и задисковали.
Чтобы вывести древесину со всех участков, машины в сумме сделали 200 рейсов. На выполнение поручения были брошены все силы, но в любом случае это нужно было сделать.
И вот еще, почему поручение важно было выполнить именно до 1 сентября. Подъезды к опушкам, как правило, совершаются по дорогам без усовершенствованного покрытия. Прошел первый осенний дождь, образовались лужи и грязь. Спустя буквально пару недель проехать здесь даже грузовой технике было бы очень сложно.
В Буда-Кошелевском опытном лесхозе тоже ликвидировали последствия прошлогоднего урагана всей страной. Помощь пришла и летом 2025 года, когда нужно было навести порядок с заготовленной древесиной. Трудились лесхозы Минской области.
Порядки наведены без ущерба для экономики. Вся древесина реализована потребителям. Отметим, с самого начала ситуацию во всем регионе держал на контроле КГК.
Было выявлено немало случаев, когда древесина вопреки поручению складировалась и в населенных пунктах, и на сельхозземлях. Необходимые меры приняты. на участках наведен порядок.
Как Беларусь укротила буреломы и спасла 900 тыс. кубов леса после урагана 2024 года, смотрите в проекте "На контроле Президента".