От разбитых окон в цехах до элитного производства: что сегодня выпускают на "Камволе"

Одеть весь СССР - как бы это громко ни звучало, но именно такую задачу изначально ставили Минскому камвольному комбинату. За год здесь выпускали более 20 млн погонных метров ткани. Из полотна шили костюмы, пальто, школьную форму, экипировку.

В белорусской одежде ходили миллионы советских граждан по всей необъятной стране. Оператор ПВМ ОАО "Камволь" Галина Супцельная помнит, как 17-летней девчонкой пришла на камвольный комбинат и даже не заметила, как пролетело полвека. На предприятии работали 7 тыс. человек, когда она пришла туда в 1962 году.

Старый дисковый телефон в кабинете у Галины Михайловны остался напоминанием о былой эпохе. 1990-е годы для коллектива камвольного комбината были непростыми. Старожилы предприятия вряд ли забудут, как заступали на смену в резиновых сапогах и телогрейках, потому что в цехах были выбитые стекла, текущая крыша и пронизывающий сквозняк.

Как осталась у разбитого станка, помнит и гребенщица ОАО "Камволь" Светлана Царюк. Куда податься, на что жить, как кормить детей… Казалось, этот клубок проблем на комбинате не распутают никогда. "Мы по три дня работали. Но мы выкручивались как-то, работали. Было холодно. У меня до сих пор есть в гардеробе телогрейки и безрукавки", - вспомнила она.

К 2012 году камвольный комбинат погрузился в глубокий кризис. Финансово-экономическая ситуация ухудшалась, объемы производства падали, уровень износа технологического оборудования составлял почти 90 %. Шейные организации отказывались от продукции, а рынок заполонили импортные полотна. Доля белорусских шерстяных тканей в производстве одежды не превышала и 5 %. Такое состояние дел Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал преступной безответственностью. За всем этим последовали жесткие кадровые решения. Белорусский лидер пообещал работникам предприятия, что "Камволь" будет восстановлен.

"Эта одежда для народа нужна. Более того, тут говорят, что вокруг уже все уничтожено, и только Турция, Туркменистан и еще кто-то производит эти ткани. В России нет этих производств. Так почему бы сегодня не производить эти ткани, даже если не хватает собственного сырья, закупать и продавать? Спрос бешеный, но из рук вон плохо работают. Мое внимание концентрируется на том, что людей надо: а) накормить; б) одеть; в) обуть. Это главное. Второй концептуальный посыл - надо диверсифицировать экономику, надо ее завязать на местное сырье", - подчеркнул тогда Александр Лукашенко.

За пять лет в модернизацию "Камволя" вложили более 110 млн долларов. Государство выполнило свое обещание. Даже судьбы ломались, честно сказал Александр Лукашенко, общаясь с работниками (видимо, имел в виду руководителей, которые не оправдали надежд). При этом акцентировал, что дальнейшая судьба предприятия находится в руках каждого работника. И только жесткая технологическая дисциплина гарантирует высокое качество продукции - то есть от вклада каждого на своем рабочем месте зависит и уровень зарплат, и социальный пакет.

"Во-первых, здесь работали и работают люди. Значит, они должны иметь работу, поэтому была начата модернизация производства. Во-вторых, нельзя было потерять школу и то, что мы умеем делать. Я считаю это преступлением: если государство умеет что-то производить, а потом это похоронит, то это плохой памятник для власти, которая управляет этим государством. Поэтому было принято решение модернизировать это производство", - заявил Президент Беларуси 8 декабря 2012-го.

Сегодня "Камволь" является одним из лидирующих предприятий в СНГ и Европе по производству тканей костюмного и плательного назначения. Их знают не только в Беларуси, но и за рубежом. Поставки организованы в восемь стран. Прочные нити сотрудничества связывают с Узбекистаном, Россией, Туркменистаном. Проработки и взаимовыгодное сотрудничество налажено с Индией и Кувейтом.

"Камволь" в переводе с немецкого языка означает "чесаная шерсть". Получение ткани из сырья занимает до 80 дней, ведь процессы сложные и многоэтапные.

На предприятии несколько производств - чесально-прядильное, ткацко-отделочное и суконное. Кстати, последнее - новое. Инвестпроект на сумму 70 млн белорусских рублей реализовали в 2022 году. Было закуплено 70 единиц технологического оборудования. В 2024 году суконное производство вышло на проектную мощность 1 млн погонных метров в год. Создают шерстяные и полушерстяные ткани, из которых можно шить верхнюю одежду. Автоматизация не исключает упорный и кропотливый ручной труд, поэтому не случайно почти 70 % работников - женщины.

В цеху работают и чистильщики ткани, которые маленькими щипчиками удаляют сор из полотен.

"Сложность заключается в том, что надо сделать ткань чистой, чтобы на ней ничего не оставалось, нужно достать все соринки. Выпускается хорошая ткань и качественная продукция. Мы стараемся, трудимся, вкладываем свое сердце, душу", - рассказала чистильщик ткани ОАО "Камволь" Людмила Змачинская.

Шерсть согревала от холода еще наших предков, это один из самых популярных натуральных материалов. Ценится он и сегодня, так как такая ткань хорошо сохраняет тепло, не мнется, не подвержена загрязнениям, а также долговечная и прочная.

"Шерстяные ткани даже шелкоподобные, тонкие, легкие. Вес ткани начинается от 150-160 г. Это очень тонкая ткань. Если взять даже лет 15 назад, то она тоже была неплохой, как и сырье, а после модернизации и реконструкции производства, когда установили высокотехнологическое оборудование, получили именно такой результат", - сказала начальник химической и технологической лаборатории ОАО "Камволь" Светлана Яковенко.

"Камволь" заиграл новыми красками, причем в буквальном смысле. Сегодня производитель предлагает ткань в более 5 тыс. оттенках. Это стало возможным благодаря специальному красильному оборудованию. Теперь ассортимент изделий стал немаленьким - чистошерстяные, полушерстяные, с вложением полиэфирного волокна, вискозы, лайкры, льна.

"Лучше, когда есть немного примеси синтетики, допустим, полиэфира, который придает большую устойчивость, износостойкость, потому что шерсть имеет свою специфику, может давать усадку, обладает колючестью. Когда добавляем вискозу или полиэстер, то она немного становится шелкоподобной", - пояснила руководитель дизайн-центра ОАО "Камволь" Оксана Дисковец.

Контроль качества происходит на каждом этапе - от сырья до конечного продукта. Вся продукция соответствует требованиям ГОСТ и техническому регламенту Таможенного союза. За качеством на производстве следят инженеры-технологи и специалисты лабораторий. Готовую продукцию проверяет контролер качества отдела технического контроля.

Опыт старшего поколения гармонично дополняет энергия молодежи. На "Камволе" создали центр компетенции, где организуют практические занятия для ребят, получающих профильное образование. Здесь же проводят и корпоративное обучение собственных работников.

Инна Буйко, начальник швейного участка ОАО "Камволь":

"Весной к нам распределились семь молодых специалистов, а летом 2025 года пришли еще 19 человек. Все молодые специалисты получают единовременную помощь по прибытии сюда, как только принесут карт-счет. Тем, кто распределился не по месту основной прописки или местожительства, также получают выплату, но уже в первую зарплату".

Быстро освоиться и влиться в профессию молодым специалистам помогают опытные работники. Они охотно делятся знаниями и контролируют весь процесс тонкого швейного дела. Помимо наставничества и программ стажировок, молодые работники могут рассчитывать на помощь с жильем и повышение квалификации.

Чуть больше полугода на "Камволе" трудится и София Мосесова, которая с детства мечтала быть причастной к созданию модных образов.

"Здесь я участвую в создании новых коллекций, образцов и эталонов. Мне нравится профессия, она творческая. Мои старшие коллеги всегда поддерживают, и я рада возможности общаться с опытными специалистами. Я поступила в Витебский государственный технологический университет на сокращенную программу", - рассказала о себе портная ОАО "Камволь" София Мосесова.

Сегодня "Камволь" стал производством с полным циклом - от изготовления пряжи до выпуска ткани и пошива готовой продукции. На базе предприятия работает дизайн-центр, где имеется практическая лаборатория с элементами коворкинга. В ее рамках свои силы могут попробовать как опытные дизайнеры, так и студенты.

Как отметила Оксана Дисковец, в дизайн-центре используются ткани "Камволя". Ведутся разработки в модной цветовой гамме и по самым модным трендам. Можно смело говорить, что одежда "Камволя" европейского качества, так как дизайн-центр не уступает ведущим мировым брендам и по качеству, и по технологии отшива.

Осенняя коллекция мужских и женских образов уже находится в продаже (это деловые костюмы, верхняя одежда). Дизайнеры отслеживают тренды и применяют в своих коллекциях, а на замечания скептиков не обижаются. Если кто-то зациклился на стереотипе, мол, белорусы не умеют создавать модную одежду, значит, пора заглянуть в фирменные магазины и присмотреться к новинкам, а потом внимательно почитать состав того же пальто. Если там написано 70 % или 100 % шерсти, то оно так и есть. Кстати, теплое не равно толстое.

Впервые в 2025 году в дизайн-центре презентовали и детскую коллекцию, куда вошла школьная форма. Говорят, уже есть модели, которые особенно приглянулись подросткам. Окончательные выводы сделают в конце сезона, когда торговля даст обратную связь.

Недавно "Камволю" исполнилось 70 лет. Это дата, сплетенная из разных нитей. Да не все было с иголочки: государству стоило больших усилий, чтобы сохранить предприятие и коллектив. Хотелось бы проблемы оставить в прошлом, но главное сделать выводы. Сегодня бренд узнают в Беларуси и за рубежом, а знаменитые ткани, как и прежде, сохраняют тепло рук трудолюбивых белорусских женщин.