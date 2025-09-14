От рождения легенды до технической эволюции: как развивались отечественные БТРы

Минск учитывает обстановку около белорусских границ и выводы одевает в металл. Вопрос обеспечения вооружением находится на контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отечественные БТРы сошли с конвейеров МЗКТ и 140-го ремонтного завода. Их уже тестируют военные. В том числе на полигонах, где и проходят маневры региональной группировки войск. От рождения легенды до технической эволюции - в проекте "Арсенал Родины".

Броневики - это целый пласт военной техники. За всю историю самым ярким представителем в этом сегменте стал легендарный американский Hummer. Он задал тренды и концепт производства броневиков на долгие годы вперед, а в советской армии были лишь бронетранспортеры.

Первые легкобронированные автомобили появились в России лишь в 10-е гг. Для белорусских оружейников это и вовсе относительно новое направление разработок. Чаще всего для перемещения в советской армии использовались УАЗики. Самые распространенные модели УАЗ-469 (в народе "Козлик") и УАЗ СГР ("Буханка"). Они успели поучаствовать в Афганской войне и чеченских кампаниях. Горы Афганистана и сложные перевалы Северного Кавказа рабочим армейским лошадкам оказались по плечу.

Проходимости этих машин и сегодня позавидуют многие внедорожники. Но наряду с повсеместной проходимостью УАЗа были и минусы. Самый большой - это его защищенность.

Эти машины не планировались для участия в боевых действиях, а потому ни бронированного кузова, ни защищенного стекла они не получили. Как итог, бойцы оказывались без защиты. Результат на поле боя был трагичным.

Так вышло, что, несмотря на всю мощь военно-промышленного комплекса Советского Союза, в СССР не было выпущено ни одного легкобронированного автомобиля, за исключением советских легких броневичков БА-64. Но то было еще в годы Великой Отечественной войны.

Наверстывать упущенное пришлось уже российским конструкторам. Первым легким броневиком, сделанным в России, стал "Тигр". С самого начала этот легкий бронированный автомобиль прокачивали и доводили до совершенства. Как итог, в Российской Федерации появился свой высококлассный броневик.

Белорусские оружейники взялись за конструирование отечественного легкобронированного автомобиля лишь около 10 лет назад. Новый кейс решили освоить на Минском заводе колесных тягачей. После нескольких лет проектных работ, испытаний, публике был представлен МЗКТ 490 100. Первый макетный образец был сделан в конце 2015 года. Легкобронированные автомобили Volat предназначены для использования в качестве базового изделия для создания специальных автомобилей оперативно-тактического назначения.

Можно вспомнить боевые машины "Рубон", "Гроза-С" и "Богатырь-2". Все они были сделаны на базе МЗКТ 490 100. Всего создано около двух десятков модификаций этого броневика.

Сегодня высокоунифицированное семейство белорусских легких броневиков способно выполнять самые сложные задачи. Эргономика, динамика, безопасность и надежность шасси разработаны с учетом самых суровых условий эксплуатации. Все бойцы (рассчитана машина до 10 человек) надежно защищены от поражения стрелковым оружием и взрывных устройств. МЗКТ 490 100 имеет четвертый класс защиты.