От студенческого проекта до реализации на производстве: подведены итоги конкурса "СТАРТЛАБ БГУИР"

Стали известны победители конкурса "СТАРТЛАБ БГУИР", который уже называют отличной платформой для реализации научных и инновационных идей талантливой молодежи Беларуси.

Конкрус проводится третий год. Он объединяет студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники и учащихся Минского радиотехнического колледжа. Цель - помочь молодым людям превратить идеи в работающие решения. В 2025 году на конкурс поступило 65 заявок, а в финал вышли 20 самых ярких, технологичных и социально значимых проектов.

Виктор Стемпицкий, проректор по научной работе БГУИР:

"Для университета, в первую очередь, это развитие кадрового потенциала, подготовка нового поколения инженеров и предпринимателей, которые способны работать на себя, на Родину, на университет и делать новые открытия, разрабатывать новые программы".

"СТАРТЛАБ БГУИР" - это не просто конкурс, это платформа, где перспективные идеи получают экспертную поддержку и шанс на реальное воплощение. Здесь встречаются молодые разработчики, инженеры, социальные активисты и те, кто готов менять мир.

Победителями стали 7 студентов. Одна из самых важных разработок, которая выиграла в номинации "Лучший стартап-проект", - виртуальные очки с голосовым ассистентом для незрячих людей. Ее авторы - студенты 1-го курса Кирилл Булавин и Татьяна Кудан. Разработка заняла полгода и уже проходит тестирование в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.

БГУИР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c70f34b-260d-4942-9aa1-23fcd0ed555e/conversions/fad3adca-bae5-47ee-9944-96642df284ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c70f34b-260d-4942-9aa1-23fcd0ed555e/conversions/fad3adca-bae5-47ee-9944-96642df284ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c70f34b-260d-4942-9aa1-23fcd0ed555e/conversions/fad3adca-bae5-47ee-9944-96642df284ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c70f34b-260d-4942-9aa1-23fcd0ed555e/conversions/fad3adca-bae5-47ee-9944-96642df284ed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кирилл Булавин, студент БГУИР:

"Шаг за шагом какие-то отдельные моменты выстраивали по очкам, собирали микросервисную архитектуру для того, чтобы каждый модуль в отдельности работал без каких-либо препятствий. В итоге получили рабочий хороший прототип".

Также среди финалистов магистрант 1 курса Никита Глушаченко. Его разработка - медицинское устройство для диагностики нарушений равновесия и реабилитации голеностопа.

Никита Глушаченко, магистрант БГУИР:

"В течение года мы готовили его для тестирования в РНПЦ травматологии и ортопедии. Мы прошли этический комитет этим летом и планируем дорабатывать данный проект для дальнейшего внедрения. Мы перешли к тестированию на пациентах, то есть мы считываем пока что характеристики, и на основании собранных данных планируем в дальнейшем выделить переходные характеристики, которые позволят уже выявлять диагнозы и советовать это врачам".

Замыкает тройку победителей корпоративная платформа на базе искусственного интеллекта. Студенты третьего курса Никита Данилов и Дмитрий Левшуков посвятили ей 3 года. Она уже внедряется в организациях и помогает автоматизировать поиск информации в документах.

Никита Данилов, студент БГУИР:

"Это платформа для внедрения искусственного интеллекта в крупные организации, что позволяет нашим белорусским компаниям идти в ногу со временем, внедряя сложный искусственный интеллект в их бизнес-процесс".