От теории к практике: в Беларуси создают учебные классы на производствах

На предприятиях Беларуси открываются учебно-производственные мастерские, где ребята смогут применить теоретические знания на практике и получить первый опыт в будущей профессии. Такие мастерские создаются в сферах легкой промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, строительства и энергетики.

Азы профессии на практике постигают и студенты Минского государственного колледжа автомобилестроения. Наравне с опытными специалистами учащийся Роман Нестерович участвует в полном цикле создания автомобилей скорой медицинской помощи. К слову, за смену здесь создаются 3 такие машины.

"Моя обязанность - просверлить отверстия под сиденья, вставить болты, поставить на эти пеньки сиденья и зажать", - рассказал студент Роман Нестерович.

Старт созданию учебно-производственных мастерских на Республиканском педагогическом совете дал Президент Беларуси Александр Лукашенко. В программе участвуют уже более 50 предприятий реального сектора экономики. В скором времени ожидается увеличение количества таких классов.

Виталий Якубов, гендиректор завода автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава":

"Мы на протяжении многих лет работаем с учебными заведениями, берем ребят к себе на практику, обучаем их будущей профессии, чтобы ребята, закрепленные за опытными наставниками, получили навыки работы. И когда они уже придут на работу на полный рабочий день как слесари, конструкторы, чтобы они понимали, что от них требуется".

В Белорусском национальном техническом университете действует 28 научно-исследовательских лабораторий. Учебные стенды дублируют реально существующие системы на предприятиях.

Александр Свистун, декан приборостроительного факультета БНТУ:

"Все образовательные программы нацелены на задачи, которые ставят перед нами белорусские предприятия и организации. К примеру, у нас функционирует 13 филиалов кафедры. У нас преподают ведущие специалисты, главные конструкторы, инженеры, ведущие ученые с предприятий нашей отрасли".

"В будущем планирую связать свою карьеру либо с конструкторской деятельностью, либо с проектировочной, так как в основном сейчас обучаюсь по профилю. Техническое обеспечение безопасности - это, считаю, полезное и очень перспективное направление для нашей страны и будущего населения, и в целом для людей в мире", - поделился студент БНТУ Вячеслав Веселовский.