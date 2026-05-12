Отдых в Дубае или леса Беларуси? Почему паника вокруг цен на детские лагеря не имеет оснований

Детский лагерь по цене отдыха в Дубае? В соцсетях поднялась волна родительской паники из-за стоимости путевок на оздоровление детей. Однако большую часть расходов берет на себя государство, родителям остается оплатить около 10 %. Всего возможность отдохнуть по льготной стоимости получат около 400 тыс. ребят.

Вместо бескрайних пустынь Персидского залива - просторные леса Синеокой, никаких небоскребов - только сосны на горизонте. Однако счета за отдых, мол, эмиратские: нагнать волну паники в интернете для кого-то, пожалуй, обыденное занятие.

Справедливости ради, рабочая группа "Первого информационного" тоже решила позвонить в случайно выбранные "частные" лагеря, но сразу ремарка: таковыми они себя сами считают.

Так, в одном из них за 9 дней и 8 ночей выйдет более 1650 белорусских рублей. Туда все входит - проживание, шестиразовое питание и доплат нет.

В другом таком лагере за дневное пребывание (смена длится 10 дней, а суббота и воскресенье - выходные, всего 2 недели с 10:00 до 18:00, также там кормят обедом и полдником), просят 1100 белорусских рублей.

И вправду после озвученных сумм невольно появляется тот самый нервный смех. В ход идет летняя арифметика: по всей стране будут работать почти 6 тыс. лагерей. Государство направило на летнюю оздоровительную кампанию рекордные 84 млн рублей. Получается, что средняя стоимость путевки в загородный лагерь - 760 белорусских рублей, а в дневной - 175.

Алексей Желенков, замначальника отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Стоимость путевки в загородный детский оздоровительный лагерь на сегодняшний день по республике в среднем составляет около 750 рублей. Каждая такая путевка для каждого ребенка, который ходит в школу или поступил на среднее специальное образование после 9 класса, удешевляется на 302 рубля. Следовательно, в среднем родители могут заплатить за путевку около 450 рублей - это путевка в загородный лагерь на 15 календарных дней. Но такие путевки также дополнительно удешевляются за счет средств местных бюджетов, профсоюзов, нанимателей и других источников. Поэтому размер дополнительного удешевления ограничен 90 % от стоимости путевки, т. е. родитель должен оплатить в отношении загородного лагеря не менее 10 %, в отношении дневного - не менее 5 %".

Алексей Желенков, замначальника отдела Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

У многодетной мамы Дианы своя арифметика: 3 дочери, один и тот же лагерь четвертый год кряду.

"Мы пользуемся дотацией, которую получает супруг на работе. Доплачиваем около 100 руб., дети ездят с удовольствием, говорят, что им не надо никакое море, сами туда езжайте, а нас только в лагерь", - рассказала многодетная мама Диана Стальмахова.

Еще один волнующий родителей вопрос - смены стали короче, но при этом их стало больше.

"Специально делали оздоровительные смены продолжительностью не 18-15 дней, чтобы их было больше. Естественно, 18-дневных смен можно провести за период летних каникул меньше, чем 15-дневных. И в этом году наиболее востребованные лагеря будут работать по 5 смен. Ранее они работали по 4 смены, т. е. дополнительно 20 % детей смогут в эти лагеря попасть", - отметил Алексей Желенков.