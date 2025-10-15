Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Открытый чемпионат по служебному многоборью собрал кинологов Беларуси и России

Кинологи и их подопечные в эти дни показывают свои навыки не только на службе. Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов собрал представителей 10 ведомств Беларуси и России.

Участники соревнуются в поиске и обнаружении взрывчатки, наркотиков и оружия в помещении, багаже, транспорте и не только. Проверяется также послушание собаки.

Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов завершится уже в пятницу, 17 октября.

Общество

кинологичемпионатсобаки