Открытый чемпионат по служебному многоборью собрал кинологов Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
Кинологи и их подопечные в эти дни показывают свои навыки не только на службе. Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов собрал представителей 10 ведомств Беларуси и России.
Участники соревнуются в поиске и обнаружении взрывчатки, наркотиков и оружия в помещении, багаже, транспорте и не только. Проверяется также послушание собаки.
Открытый чемпионат по служебному многоборью кинологов завершится уже в пятницу, 17 октября.