Открытый диалог: форум Лиги коммунистической молодежи прошел в Минске

Форум общественного объединения "Лига коммунистической молодежи" прошел в Минске 26-27 июля.

Слет - это хорошая площадка для обсуждения актуальных вопросов, которые касаются гражданских прав, участия молодежи в политической жизни страны и ее будущего. Участники форума смогли пообщаться с ведущими экспертами страны, задать вопросы, а также поделиться мнением о ситуации в стране, о том, как они видят свое участие в выборах и других важных общественно-политических событиях.

Петр Петровский, политолог, историк:

"Это третий съезд, который дает новый импульс развитию организации. Сейчас были внесены изменения в Устав, которые позволяют молодым людям вступать в нашу молодежную организацию с 14 лет".

Андрей Павленко, второй секретарь Центрального комитета общественного объединения "Лига коммунистической молодежи":

"Сейчас я бы назвал главной задачей нашей организации - собрать людей, которые способны поставить общественные интересы выше своих собственных".