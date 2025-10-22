Ответственность и неравнодушие: во Дворце Республики чествовали лучших в своем деле

По поручению Президента государственные награды вручил премьер-министр. Как отметил Александр Турчин, трудолюбие, профессионализм, ответственный подход и неравнодушие всегда приводят к высоким результатам. Сегодняшние герои представляют абсолютно разные сферы - от ЖКХ до спорта, но всех объединяет любовь к своему делу жизни.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба: "В первую очередь, конечно же, результат от реализованных проектов - это всегда впечатляет. Когда все-таки принимается решение о вручении благодарности Президента, то это очень ценно, это на самом деле очень серьезно мотивирует. Люблю свою работу, буду продолжать инициировать проекты спортивные для того, чтобы спорт становился популярным, здоровье нашего населения крепло".