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Палач Хатыни - Верховный Суд Беларуси рассмотрит уголовное дело в отношении коллаборанта Смовского
Автор:Александр Камович
Еще одного палача Хатыни судят в Беларуси. Верховный Суд рассмотрит уголовное дело в отношении Константина Смовского, которого обвиняют в геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны.
Задокументированные преступления, опрос свидетелей и архивные данные занимают 49 томов уголовного дела.
Имя очередного палача Хатыни Константина Смовского 19 ноября звучит в Верховном суде. Дело о геноциде белорусского народа в отношении нацистского пособника рассмотрят в рамках спецпроизводства. Сегодня доподлинно известно, что уроженец Украины сотрудничал с оккупационными войсками Германии. Более того, он был руководителем печально известного 118-го охранного батальона полиции.
В ходе расследования Генпрокуратуры собраны неопровержимые доказательства, которые подтверждают вину Константина Смовского - протоколы допросов его сослуживцев, выживших жителей деревень, а также архивные документы, в том числе немецкие.
Факт
Известно о 26 эпизодах его преступной деятельности. Установлено и его участие в уничтожении жителей деревни Хатынь и других населенных пунктов.
Это уже второе уголовное дело в отношении нацистского палачав истории суверенной Беларуси. Приговор по первому Верховный суд вынес 18 марта, когда признал виновным в геноциде белорусского народа другого коллаборациониста - Виктора Катрюка. Он так же служил в составе печально известного 118-го охранного батальона полиции и так же участвовал в уничтожении жителей деревни Хатынь. Нацистский преступник дожил свой век в Канаде, где умер в 2015 году.
Так и нынешний фигурант Константин Смовский после войны эмигрировал в Западную Германию, а затем в США, где умер в 1960 году в Миннеаполисе. До самой смерти он не привлекался к ответственности за военные преступления.
Нынешний процесс, с точки зрения закона, исполняет принцип неотвратимости наказания. По-человечески это наш моральный долг перед погибшими - восстановление исторической справедливости.
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