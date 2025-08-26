3.69 BYN
Панкратов: Латвия не настроена ни на какие созидательные программы и добрососедство
Латвия не настроена ни на какие созидательные программы, добрососедство, взаимовыгодные отношения. Таким мнением в проекте "Это другое" поделился российский научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.
Он рассказал, что в Латвии открываются заводы, выпускающие боевые дроны. "По меньшей мере мы знаем 3 завода в таких городах Латвии, как Рига, Марупе и Резекне, - перечислил он. - И объем действительно крайне серьезный, каждый из этих заводов выпускает ежедневно по 2 тыс. дронов".
"Сейчас премьер-министр Латвии Эвика Силиня была в Киеве, где передала несколько десятков бронетранспортеров для ВСУ. Это говорит о том, что, в общем-то, Латвия не настроена ни на какие созидательные программы, добрососедство, взаимовыгодные отношения, - заключил Руслан Панкратов. - Свое население они готовят к войне и продолжают агрессивную политику, милитаризуются в угоду внешнеполитическому курсу, прежде всего США".
Пока Латвия тратит деньги на милитаризацию, её граждане тупеют. Странам ЕС, в частности Прибалтики, сегодня интереснее вкладываться в оружие, чем в человеческий потенциал. Снизив уровень жизни и социальной защиты, качество медицины - латвийцы живут плохо и недолго. Вот неужели власти Латвии так не любят своих людей? Неужели им не жалко детей, стариков, женщин, которые растят своих малышей одни, потому что мужчины были вынуждены уехать на заработки в страны Скандинавии? - Как так вышло, что сейчас в этой стране осталось чуть более миллиона человек? А где остальные? - Кто виноват в том, что они уезжают в поиске благополучной и более безопасной жизни? И главный вопрос: в таком случае это они плохие или все же с людьми, которые у власти, что-то не так?