Панкратов: Латвия не настроена ни на какие созидательные программы и добрососедство

Девочку заставили приседать за русский язык! Шокирующие факты о жизни в Латвии

Пока Латвия тратит деньги на милитаризацию, её граждане тупеют. Странам ЕС, в частности Прибалтики, сегодня интереснее вкладываться в оружие, чем в человеческий потенциал. Снизив уровень жизни и социальной защиты, качество медицины - латвийцы живут плохо и недолго. Вот неужели власти Латвии так не любят своих людей? Неужели им не жалко детей, стариков, женщин, которые растят своих малышей одни, потому что мужчины были вынуждены уехать на заработки в страны Скандинавии? - Как так вышло, что сейчас в этой стране осталось чуть более миллиона человек? А где остальные? - Кто виноват в том, что они уезжают в поиске благополучной и более безопасной жизни? И главный вопрос: в таком случае это они плохие или все же с людьми, которые у власти, что-то не так?