Панкратов: Нобелевская премия продолжает оставаться в руках грязных современных политтехнологов

"Нобелевская премия, помимо того, что полностью себя дискредитировала, продолжает оставаться в руках грязных современных политтехнологов. Таким мнением в программе "Это другое" поделился научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

"Нужно понимать, кто на самом деле решает эти вопросы, кто этим рулит", - считает эксперт.

По его словам, недостаточно одного желания Дональда Трампа, несмотря на то, что он человек авторитетный, статусный и с деньгами. "Значит, существуют другие круги", - предполагает он. Эксперт не назвал это олигархическим классом или кастой, но подчеркнул, что это большая дискриминация имени господина Нобеля, когда дали Бараку Обаме. "Понятно, что это было политическое решение. Сколько за это отвалили денег? Что нужно? Какие преференции были предложены? Что в обмен? Неизвестно, но явно, что эти люди, если они решали такие вопросы с Обамой, были близки к демократам, по всей видимости, они не симпатизируют Трампу, - предполагает он. - Дональд Трамп имеет недостаточный статус, деньги, власть, которые могли бы обеспечить ему получение этой премии. Современные политтехнологии настолько сильны, что сейчас бы придумали под любой маркой, почему ему нужно дать".

Говоря о Нобелевской премии как форме когнитивного оружия, Руслан Панкратов отметил, что это элемент, который всегда использовался. Само применение когнитивного оружия зиждется не только на подмене фактов, искажении, извращенной логике, но, конечно, и на мнениях авторитетов. "Посмотрите, что может и будет происходить. Человека, который никакого отношения к миру не имел и не имеет, и не будет иметь, наградили Нобелевской премией, значит, его готовят, что он будет рупором, - обратил внимание эксперт. Теперь, по его словам, подобная деструктивная деятельность будет преподноситься как действия во имя мира.

"Главное продать родину, продать мать, отца на благо какого-то человека из-за океанов. Это благо. И вот теперь будут говорить, что все, что этот человек делал, это, оказывается, белое. Посмотрите, мировое цивилизационное сообщество подвело итог. Это значит, нам с вами уже закладка идет, что мы дикари", - обрисовал картину Руслан Панкратов.

Дальше включается следующий этап. "Человек, который получил Нобелевскую премию, это же авторитет. Он начнет вещать дальше с разных сторон - 24 на 7 - на телевидении, радио. Создается некий информационный конгломерат".