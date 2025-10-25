Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Парламентарии высадили 2,5 га сосны и березы в рамках акции "Дай лесу новае жыццё!"

К Республиканской акции "Дай лесу новае жыццё!" подключилась вся страна. На благо Узденского района трудились парламентарии во главе с заместителем председателя Палаты представителей Вадимом Ипатовым. На площади более чем 2,5 га высадили сосну и березу.

Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы показываем пример своим детям, своим семьям, как надо относиться к сохранению нашего благосостояния. Поэтому, несмотря на погодные условия, как уже было сказано, у природы нет плохой погоды, мы с удовольствием принимаем участие в этой акции, понимая, что после нас останется лес".

Разделы:

Общество

Теги:

Дай лесу новае жыццё!Дай лесу новую жизнь!