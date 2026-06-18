Пассажиры автобуса, пострадавшие от удара дрона в Брянской области, доставлены в Беларусь

Пассажиры автобуса, пострадавшие от удара дрона в Брянской области, уже доставлены в Беларусь. Шестеро пострадавших забрали специальные реанимобили.

На белорусской территории приехали реанимобили в сопровождении еще несколько белорусских машин. Колонну весь путь сопровождает милиция.

Именно здесь сделали небольшую остановку 7 автомобилей скорой помощи с пострадавшими от удара дрона на автобус в Брянской области. Один взрослый и один ребенок - в тяжелом состоянии. Мальчика ночью прооперировали. Его транспортируют на аппаратной поддержке. Эвакуация на родину началась с самого утра, когда позволила обстановка и их состояние здоровья. На границе нам удалось пообщаться с мамой пострадавшего мальчика.

Наталья Польская, мать пострадавшего ребенка:

"В России была оказана первая медицинская помощь. Спасибо им за это. Было очень страшно. Когда мы ехали в автобусе, ничего не предвещало беды. Услышали просто какой-то плохой звук. Даже кто-то сказал, что лопнуло колесо. Похоже, так и было. Ну, а потом уже стекла посыпались, и каждый, конечно, помогал: выводили детей, помогали друг другу. В Почепе нам оказали медицинскую помощь, потом в Брянск перевезли. Состояние тяжелое, но надеемся, что все будет хорошо".