Павел Фельдман: ВНС - символ обновленной белорусской государственности

ВНС - это символ обновленной белорусской Конституции и государственности. Такое мнение выразил в эфире "Первого информационного" профессор Академии труда и социальных отношений (Россия) Павел Фельдман.

Он обратил внимание, что в мире есть только один полноценный аналог органа прямого народовластия - это Всекитайское народное собрание. "Я думаю, здесь прослеживается преемственность в политической традиции. Само название высшего государственного органа управления Беларуси говорит, что эта страна является подлинно демократической, поскольку именно лучшие сыны страны собираются вместе и под председательством Президента в диалоге друг с другом согласуют все ключевые позиции государственной политики, которая будет реализовываться в течение ближайшего 2026 года", - заявил профессор Академии труда и социальных отношений.

Он отметил, что в мире известны разные модели демократии. Западная модель предполагает постоянную и ожесточенную конкуренцию между разными политическими партиями, движениями, общественными организациями. Этот принцип партийной демократии уже изначально несет заложенные противоречия между классами, группами давления, олигархами, постоянно конфликтующими, враждующими и борющимися за обладание общественными ресурсами. В Беларуси же, по словам Павла Фельдмана, совершенно другая модель демократии, которая гораздо ближе к ее первоначальному варианту, который задумывали еще древние греки. "Все свободные граждане или их представители собираются для того, чтобы совместно решить государственные насущные дела, при этом понимая неразрывную связь друг с другом, что общественный и государственный интерес стоит выше интересов отдельных партий, фракций, бизнес-структур, олигархов, кланов. Это и есть самая перспективная модель истинной демократии, которая реализуется сегодня в Беларуси, отчасти в России и в современном Китае", - пояснил он.

Такой путь демократического развития государства, уверен профессор, приносит зримые и осязаемые экономические результаты. К примеру, Запад постоянно критикует Китай за доминирование одной партии над другой, за то, что там до сих пор на государственном уровне в качестве идеологии существует коммунизм или как минимум социализм. Но Китай, вооружившись этой идеологией и такой моделью народовластия, стал самой крупной экономикой мира. "Это говорит о том, что модель, где общественное превалирует над частным, узкокорыстным, не только справедлива, но и прогрессивна, а еще способствует развитию производственных сил. И Беларусь очень вовремя на драматичном историческом витке взяла на вооружение эту модель", - подчеркнул Павел Фельдман.