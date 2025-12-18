3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Павел Фельдман: ВНС - символ обновленной белорусской государственности
ВНС - это символ обновленной белорусской Конституции и государственности. Такое мнение выразил в эфире "Первого информационного" профессор Академии труда и социальных отношений (Россия) Павел Фельдман.
Он обратил внимание, что в мире есть только один полноценный аналог органа прямого народовластия - это Всекитайское народное собрание. "Я думаю, здесь прослеживается преемственность в политической традиции. Само название высшего государственного органа управления Беларуси говорит, что эта страна является подлинно демократической, поскольку именно лучшие сыны страны собираются вместе и под председательством Президента в диалоге друг с другом согласуют все ключевые позиции государственной политики, которая будет реализовываться в течение ближайшего 2026 года", - заявил профессор Академии труда и социальных отношений.
Он отметил, что в мире известны разные модели демократии. Западная модель предполагает постоянную и ожесточенную конкуренцию между разными политическими партиями, движениями, общественными организациями. Этот принцип партийной демократии уже изначально несет заложенные противоречия между классами, группами давления, олигархами, постоянно конфликтующими, враждующими и борющимися за обладание общественными ресурсами. В Беларуси же, по словам Павла Фельдмана, совершенно другая модель демократии, которая гораздо ближе к ее первоначальному варианту, который задумывали еще древние греки. "Все свободные граждане или их представители собираются для того, чтобы совместно решить государственные насущные дела, при этом понимая неразрывную связь друг с другом, что общественный и государственный интерес стоит выше интересов отдельных партий, фракций, бизнес-структур, олигархов, кланов. Это и есть самая перспективная модель истинной демократии, которая реализуется сегодня в Беларуси, отчасти в России и в современном Китае", - пояснил он.
Такой путь демократического развития государства, уверен профессор, приносит зримые и осязаемые экономические результаты. К примеру, Запад постоянно критикует Китай за доминирование одной партии над другой, за то, что там до сих пор на государственном уровне в качестве идеологии существует коммунизм или как минимум социализм. Но Китай, вооружившись этой идеологией и такой моделью народовластия, стал самой крупной экономикой мира. "Это говорит о том, что модель, где общественное превалирует над частным, узкокорыстным, не только справедлива, но и прогрессивна, а еще способствует развитию производственных сил. И Беларусь очень вовремя на драматичном историческом витке взяла на вооружение эту модель", - подчеркнул Павел Фельдман.
Он убежден, что Беларусь такую модель будет успешно реализовывать на практике, потому что на повестке дня стоят экономические вопросы, так как ломается старый экономический уклад всего мира, формируется азиоцентричная модель международного ведения хозяйства, и Беларусь в эту "модель вписывается прекрасно". Самое главное - суметь извлечь из нее максимальную выгоду для государства и белорусских граждан. Павлу Фельдману кажется, что та модель принятия решений, которая характерна для Всебелорусского народного собрания, оптимально подходит для достижения этих целей.