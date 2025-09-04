Перед пунктом пропуска "Тересполь" 2,9 тыс. легковых авто и 79 автобусов ожидают въезда в Польшу

На белорусско-польской границе 2,9 тыс. легковушек ожидают въезда в Польшу, пишет БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") фиксируется 2900 легковых авто и 79 автобусов. Сотрудники данного погранперехода за сутки приняли на свою территорию 35 % транспорта.

За 24 часа очередь легкового транспорта на выезд из Беларуси перед литовскими пунктами пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони") выросла с 90 до 360 легковушек. При этом сопредельная сторона оформила 52 % транспорта от нормы.

Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска "Шальчининкай", где в очереди находятся 300 грузовиков.