Переделка вместо сноса: как может преобразиться недостроенный корпус санатория в Брестской области
"Брестагроздравница" славится своими оздоровительными программами и красивыми пейзажами. Ведь санаторий окружает сосновый лиственный лес и живописный берег Рогознянского озера. Говорят, что здесь раздают лекарства от старости, а еще туда приглашают партнера по бизнесу - недостроенный корпус санатория ждет инвестора.
Объект построили еще в рамках программы по преодолению последствий чернобыльской аварии. Здание законсервировали, пришло время для его реабилитации. Судя по заключениям специалистов, конструкция вполне может получить вторую жизнь.
"Рассматривали различные варианты по вовлечению данного здания в хозяйственный оборот, в том числе и как арендное жилье. Однако учитывая, что здесь достаточно высокие потолки (порядка 4 м), необходима была полная реконструкция здания, но стоимость квадратного метра делала не совсем обоснованным данное решение. Мы прорабатываем с Брестским облисполкомом вопрос реконструкции здания под медицинский корпус", - рассказал зампредседателя Брестского райисполкома Алексей Мартысюк.
Директор санатория "Брестагроздравница" Денис Лопурко отметил, что если данный объект будет закончен и реконструирован, то его приспособят для медицинской базы санатория, который станет выгодным объектом, потому что увеличится количество койко-мест, что позволит дополнительно привлечь отдыхающих. Сегодня, к слову, санаторий загружен на 100 %.
Предварительно на первом этаже планируется разместить водные процедуры (спа-центр, хамам), а также сделать комнаты отдыха и релаксации, поставить бильярдные и теннисные столы, так как площади здания позволяют это сделать.
Как в Беларуси решают проблему вечных строек. Кто ответит за памятники бесхозяйственности. Как не попасть в строительный капкан. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".
Фото: freepik.com
