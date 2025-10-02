На примере Гомеля рассказали, как решается вопрос с долгостроями

Решить проблему с долгостроями в Беларуси было поручением Президента Александра Лукашенко. В Гомеле в одном из случаев кашу заварил частник, а расхлебывать приходится государству. При этом переносы срока ввода объектов создают большие проблемы для людей, и речь идет как о коммерческой недвижимости, так и жилом фонде.

Факт Число долгостроев в Беларуси с 2021 года снизилось в разы - с 4 465 до 341. Но это не повод для самоуспокоения, отмечают в Комитете госконтроля.

Например, в центре Гомеля мог быть бизнес-центр с офисами, кафе и магазинами, но по факту стоят бетонные перекрытия и торчащая арматура. Хорошо, что они находятся за высоким забором, но все прелести бесхозяйственности все равно не скрыть.

долгострой в Гомеле

Но есть и положительный пример. В городе в 1988 году на улице Братьев Лизюковых рядом с областной больницей начали строить лечебно-диагностический центр, однако после развала СССР объект заморозили. Место, в котором должны были лечить, превратилось в опасное сооружение, где можно было только покалечиться.

долгострой лечебно-диагностического центра в Гомеле

На месте замороженной стройки начали играть дети, рисовать граффити, обосновались там и животные. К слову, однажды посиделки подростков едва не закончились трагедией. 13-летняя школьница оступилась, упала с шестого этажа на площадку второго и чудом осталась жива. Пострадавшую доставили в реанимацию. Спустя 30 лет горожане выдохнули, ведь конструкцию наконец снесли, а на ее месте построили парковку. Учитывая, что с двух сторон расположены учреждения здравоохранения, то дополнительным местам рады и местные жители, и пациенты.

"Теперь на месте снесенного строения располагается комфортабельная парковочная площадка, где может спокойно разместиться до 60 автомобилей. Это позволило разгрузить улицу Братьев Лизюковых и сделать удобным подъезд пациентам", - отметил главврач Гомельской областной клинической больницы Андрей Табаньков.

парковка в гомеле

Начальник отдела контроля госсобственности и использования земель Комитета госконтроля Гомельской области Тарас Кривусев сообщил, что на территории Гомельской области проведена масштабная работа по сокращению количества долгостроев, и за 4,5 года их число уменьшилось почти в семь раз. В регионе удалось навести порядок с рядом крупных объектов, меры по которым не принимались годами. Вместе с тем, согласно официальной статистике, в области на сегодняшний день еще остается более 80 долгостроев. С отдельными объектами вопрос их ввода в эксплуатацию при отсутствии объективных причин, к сожалению, длительно не решается.

Как в Беларуси решают проблему вечных строек. Кто ответит за памятники бесхозяйственности. Как не попасть в строительный капкан. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".

Фото: freepik.com