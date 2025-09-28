3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Переход на зимний период: 30 сентября в Минске завершится сезон фонтанов
Сезон фонтанов в Минске завершится 30 сентября. После специалисты приступят к консервации искусственных гейзеров. Подземные работы будут вестись до конца декабря.
В белорусской столице всего 38 фонтанов. Самый большой - у Театра оперы и балета, а фонтан-долгожитель - "Мальчик с лебедем", который находится в Александровском сквере, - ему больше 150 лет.
Руслан Косевич, заместитель гендиректора, главный инженер УП "Минскзеленстрой":
"Наши специалисты приступят к мойке чаш, демонтажу электроприборов. Все будет сделано согласно регламенту ремонтных работ, прописанных в руководствах по эксплуатации того или иного объекта".
Также завершается и сезон аттракционов, 28 сентября пройдут последние запуски в парках Уго Чавеса, Челюскинцев и 900-летия Минска, а вот Центральный детский парк будет ждать посетителей до конца октября.