Перцов вручил первокурсникам Витебской ветакадемии студенческие билеты

Начало нового учебного года 1 сентября отмечают не только в школах, но и в вузах Беларуси. Первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов торжественно вручил студенческие билеты тем, кто пополнил ряды Витебской госакадемии ветеринарной медицины.

В 2025 году первокурсниками этого вуза стали более 570 человек, включая учащихся аграрного колледжа.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Сюда идут люди, которые действительно с большим сердцем, люди, которые идут по призванию. Это тяжелый труд. Это труд, который необходим, особенно нашему сельскому хозяйству. Это всегда была практико-ориентированная профессия. Сейчас она обретает новый, научный, подход. Сейчас аграрная отрасль развивается семимильными шагами, технологии развиваются, и этими технологиями нужно обладать".

"В этом году мы набрали практически 400 первокурсников и 350 из них - на бюджет. Основная часть (320 человек) - это студенты факультета ветеринарной медицины. Самое главное - это практико-ориентированное обучение. Все студенты, начиная с третьего курса, уже с 8 сентября уедут на комплексы, агропромышленные предприятия нашей страны, для того чтобы стоять на страже нашей продовольственной и биологической безопасности, для того чтобы быть опорой всем ветеринарным врачам и руководителям предприятий в лечении, диагностике и профилактике абсолютно всех заболеваний", - рассказала Ольга Горлова, ректор Витебской государственной академии ветеринарной медицины.