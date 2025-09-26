Перцов: За умы и сердца молодежи идет активное противоборство

За умы и сердца молодежи идет активное противоборство. И в этих условиях с молодым поколением важно работать. Это подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов на заседании Слонимского райисполкома.

Были обсуждены вопросы молодежной политики и перспективы ее развития, а также актуальные проблемы с кадрами. Отмечается дефицит специалистов в здравоохранении, образовании, промышленности и сельском хозяйстве. Затронули и темы патриотического воспитания, ценностей и традиций.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Предпринимаем целый комплекс мер, чтобы донести историческую правду через учебные материалы, кино и книги, развенчиваем фейки и рассказываем о достижениях нашей страны. Объясняя все это молодым людям, мы видим, как меняются их взгляды, отношение к своей стране, к руководству страны, их самоощущение, приходит осознание, что они граждане своей страны, должны строить будущее. У нас других вариантов нет".