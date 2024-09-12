3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первый в мире Институт Конфуция по науке и технике отмечает 10-летний юбилей
Первый в мире Институт Конфуция по науке и технике, созданный совместно БНТУ и Северо-Восточным университетом города Шэньян Китая, отмечает 10-летний юбилей.
По случаю торжества состоялся праздничный концерт. Все это время наряду с распространением китайского языка и культуры в Беларуси институт работает над укреплением сотрудничества в области образования между Беларусью и Китаем. А также улучшением взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. При этом особое внимание в институте уделяют интенсивному развитию всех видов деятельности в области учебных, научно-технических, инновационных и культурных связей.
Владимир Клеенков, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:
"За 10 лет работы института обучено более 11 тыс. белорусских граждан, из них 110 человек приняли участие в стажировках в Китае. Основное направление института - это развитие научно-технического сотрудничества между Беларусью и Китаем. На постоянной основе мы организовываем конкурс научно-технического перевода, где принимают участие студенты и профессиональные переводчики".
Институт Конфуция по науке и технике БНТУ является организатором и участником таких знаковых мероприятий, как Белорусско-Китайский инновационный молодежный форум "Новые горизонты" и конкурс по научно-техническому переводу "Один пояс - один путь".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов