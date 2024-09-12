Первый в мире Институт Конфуция по науке и технике отмечает 10-летний юбилей

Первый в мире Институт Конфуция по науке и технике, созданный совместно БНТУ и Северо-Восточным университетом города Шэньян Китая, отмечает 10-летний юбилей.

По случаю торжества состоялся праздничный концерт. Все это время наряду с распространением китайского языка и культуры в Беларуси институт работает над укреплением сотрудничества в области образования между Беларусью и Китаем. А также улучшением взаимопонимания и дружбы между народами двух стран. При этом особое внимание в институте уделяют интенсивному развитию всех видов деятельности в области учебных, научно-технических, инновационных и культурных связей.

Владимир Клеенков, директор Института Конфуция по науке и технике БНТУ:

"За 10 лет работы института обучено более 11 тыс. белорусских граждан, из них 110 человек приняли участие в стажировках в Китае. Основное направление института - это развитие научно-технического сотрудничества между Беларусью и Китаем. На постоянной основе мы организовываем конкурс научно-технического перевода, где принимают участие студенты и профессиональные переводчики".