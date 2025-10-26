Первое звание и погоны: в кадетских училищах Беларуси проходит принятие присяги

Маленькие солдаты - будущий силовой блок страны. В кадетских училищах Беларуси проходит принятие присяги.

Традиционно церемонию проводят в конце первой четверти, когда ребята прошли адаптацию и курс молодого бойца. До этого момента они назывались воспитанниками училищ. Теперь официально получили первое звание кадета и первые погоны.

25 октября в Борисовском кадетском училище их надели около 50 человек. К слову, это самое молодое военное учреждение для детей. Открылось оно два года назад, но уже успело стать популярным среди молодежи.

Каждый из воспитанников дал "Клятву кадета", пообещав с достоинством нести свое звание, строго выполнять устав, хорошо учиться, быть честным с товарищами и верно служить Отечеству.