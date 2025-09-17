3.65 BYN
Площадь Государственного флага открыли в Орше
Открытие площади Государственного флага 17 сентября объединило сотни жителей Орши.
Здесь педагоги, медики, работники промышленных предприятий, спортсмены и представители культуры все вместе произнесли клятву верности госсимволам. Музыкальный подарок ко Дню народного единства подготовили творческие коллективы.
Площадь Государственного флага в Орше построили в знаковом для жителей райцентра месте. Рядом парк Героев и Курган бессмертия. Они хранят память о мужестве защитников Отечества.
Предложение о создании новой площади руководству района год назад поступило от молодежи. Инициативу поддержали. И теперь здесь будут проходить торжества, которые объединяют белорусов.
Высота флагштока - 58 м. Это практически 20-этажный дом. Проект также включает архитектурные композиции с гербом нашей страны и текстом гимна.
Помогали в благоустройстве площади и сами жители Орши. Они уверены, что новая локация станет также местом притяжения туристов. Для комфорта гостей рядом оборудовали стоянки.