Площадь Государственного флага открыли в Орше

Открытие площади Государственного флага 17 сентября объединило сотни жителей Орши.

Здесь педагоги, медики, работники промышленных предприятий, спортсмены и представители культуры все вместе произнесли клятву верности госсимволам. Музыкальный подарок ко Дню народного единства подготовили творческие коллективы.

Открытие площади Государственного флага

Площадь Государственного флага в Орше построили в знаковом для жителей райцентра месте. Рядом парк Героев и Курган бессмертия. Они хранят память о мужестве защитников Отечества.

Предложение о создании новой площади руководству района год назад поступило от молодежи. Инициативу поддержали. И теперь здесь будут проходить торжества, которые объединяют белорусов.

Высота флагштока - 58 м. Это практически 20-этажный дом. Проект также включает архитектурные композиции с гербом нашей страны и текстом гимна.