Победителей конкурса "РадиоТриумф" назвали в Минске
Во Дворце Республики проходит церемония награждения победителей 1 Национального конкурса "РадиоТриумф".
Во дворце многолюдно, особенно отрадно, что 100 лет назад "Увага, гаворыць Мінск" слушала вся страна. Сегодня же тысячи голосов наших радийщиков слышны не только из радиоприемников, но и из интернета, СМИ, телевидения. К слову, автор фразы доселе неизвестен. Ведь всегда хочется сесть с утра в машину и получить достоверный дайджест новостей - по делу и с перцем о самом актуальном.
В Минске подвели первые итоги конкурса "РадиоТриумф"
Во Дворце Республики продолжает блистать вековой юбилей Белорусского радио
Вадим Шепет, главный редактор радиостанции "Альфа Радио":
"Нам есть еще над чем расти. Мне кажется, что все-таки живое общение, настоящий голос человека, профессионального радиоведущего, искусственный интеллект, может быть, когда-то и заменит, но, поверьте, передать тот тон, тот тембр, ту теплоту и, конечно же, ту настоящую любовь к слушателю искусственный интеллект не сможет. Да, мы дружим, мы тоже используем искусственный интеллект. Некоторые и продукты, скажем так, уже есть в нашем радиоэфире с искусственным интеллектом. Но я уверен, что быстро искусственный интеллект радио прямо полностью не покорит. И живого радиоведущего, живого человека искусственный интеллект, я надеюсь, никогда не заменит".
О наградах БТ:
- Лучший информационный проект - программа "Радиофакт";
- Лучший репортер - Елена Демидович, Белорусское радио.
Андрей Гузель, директор ООО "Музыкальная медиакомпания":
"Было подано очень много заявок от всех радиостанций Беларуси. Мы старались уделить внимание каждому, кто подал заявку, каждому, кто что-то сделал для Белорусского радио. И борьба была на самом деле очень жесткая, обсуждения были очень бурные. Мы уверены, что награду получат сильнейшие, все награды будут заслуженные. Хотелось бы, чтобы эта премия проходила ежегодно, чтобы у Белорусского радио были дополнительные стимулы для развития и создания новых проектов".