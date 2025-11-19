Победителей конкурса "РадиоТриумф" назвали в Минске

Во Дворце Республики проходит церемония награждения победителей 1 Национального конкурса "РадиоТриумф".

Во дворце многолюдно, особенно отрадно, что 100 лет назад "Увага, гаворыць Мінск" слушала вся страна. Сегодня же тысячи голосов наших радийщиков слышны не только из радиоприемников, но и из интернета, СМИ, телевидения. К слову, автор фразы доселе неизвестен. Ведь всегда хочется сесть с утра в машину и получить достоверный дайджест новостей - по делу и с перцем о самом актуальном.

В Минске подвели первые итоги конкурса "РадиоТриумф" Во Дворце Республики продолжает блистать вековой юбилей Белорусского радио 4 часа назад

Вадим Шепет, главный редактор радиостанции "Альфа Радио":

"Нам есть еще над чем расти. Мне кажется, что все-таки живое общение, настоящий голос человека, профессионального радиоведущего, искусственный интеллект, может быть, когда-то и заменит, но, поверьте, передать тот тон, тот тембр, ту теплоту и, конечно же, ту настоящую любовь к слушателю искусственный интеллект не сможет. Да, мы дружим, мы тоже используем искусственный интеллект. Некоторые и продукты, скажем так, уже есть в нашем радиоэфире с искусственным интеллектом. Но я уверен, что быстро искусственный интеллект радио прямо полностью не покорит. И живого радиоведущего, живого человека искусственный интеллект, я надеюсь, никогда не заменит".

О наградах БТ:

Лучший информационный проект - программа "Радиофакт";

Лучший репортер - Елена Демидович, Белорусское радио.

Андрей Гузель, директор ООО "Музыкальная медиакомпания":