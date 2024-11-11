Почему акция "От всей души" стала поистине народной

Акция "От всей души" - это логическое продолжение акции "Наши дети". Такое мнение выразила министр труда и соцзащиты Беларуси Наталия Павлюченко в "Актуальном интервью".

"В 2023 году заботой и вниманием (в рамках акции "От всей души" - прим. ред.) были охвачены 330 тыс. человек. Эта цифра в текущем 2024 году будет больше. Я уверена, потому что акция проводится уже третий год", - обозначила гость интервью.

Акция вызвала действительно сильный отклик в обществе: у молодежи, у пожилых, ветеранов, и вообще у каждого белоруса. Эта акция стала поистине народной. Наталия Павлюченко

Министр отметила, что в Беларуси проживают более 1,5 млн человек, которые перешагнули 65-летний рубеж. Из них 120 тыс. человек - это одинокие граждане, которые проживают в социальных пансионатах, в хосписах, в больницах сестринского ухода или просто одни у себя дома.