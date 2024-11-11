Подарки, театр, бал - из чего складывается акция "От всей души"

Как и кто проводит акцию "От всей души", рассказала министр труда и соцзащиты Беларуси Наталия Павлюченко в "Актуальном интервью".

По словам министра, с 2024 года были внесены новации в прохождение таких праздничных мероприятий, как акция "От всей души". В этот раз ее проводят в два этапа. "Первый этап - это подготовительный. Когда мы украшаем социальные пансионаты, украшаем дома пожилых людей, готовим сувениры, подарки", - обозначила Наталия Павлюченко.

Второй этап - поздравительный. "Пул мероприятий включает в себя 25 широких празднований, 5 из них - централизованного порядка, очень серьезные, - подчеркнула гость интервью. - 26 декабря - старт акции. Далее 30 декабря мы передаем эстафету нашим молодым ребятам - БРСМ. Они идут к пожилым людям, помогают им с украшением елки, домов, за теплым чаепитием составляют компанию". В пионерской организации это назвали "Гирляндой добрых дел".

Дальше для лиц пожилого возраста 3 января Большой театр Беларуси покажет балет "Щелкунчик", где соберутся более 1 тыс. участников. Как отметила Наталия Павлюченко, это совместная акция Министерства культуры и Министерства труда и социальной защиты.

Наталия Павлюченко:

"Долгожданные мероприятия - рождественские балы. Они пройдут 8 января, как правило, в дворцово-парковых ансамблях, во дворцах культуры, где вальсировать будут более 800 граждан почтенного возраста. Изюминка данной акции в том, что их партнерами будут молодые ребята".