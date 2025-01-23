Почему боевик ушел из полка Калиновского, почему боялся своих, почему приходилось платить десятину?

Боевик террористической организации "Полк Кастуся Калиновского" (ПКК) Василий Веремейчик в телефильме "Веремейчик: откровения боевика" дал откровенное интервью и ответил на сложные вопросы.

Приходилось ли убивать людей, спросили у боевика.

"Я принимал участие в боевых действиях и отстреливался. Соответственно возможно. В первый месяц войны еще никакого обучения не было, еще даже и батальона не было", - ответил Веремейчик.

В то время он получил ранение.

Некий Сахащик в Литве составил справку на Веремейчика, где сказано, что он был командиром боевого взвода 1-й роты батальона Кастуся Калиновского в период переподчинения БКК из полка "Азов" в ГУР (военная разведка Украины). Так ли это, прижали вопросом боевика.

Веремейчик уклончиво ответил, что он видит в этой справке какой-то непрофессионализм отдельных исполнителей и предположил, что документ писала команда Сахащика, не он сам.

"В "Азове" до получения военников в ГУРе и заключении контрактов никого не было. Там была тероборона, которая называлась как бы при "Азове", но никто не принимал участие в боевых действиях. Обучение не проходило, все ожидали контрактов, - рассказал Веремейчик. - Я был заместителем по, скажем так, логистике. Помогал командиру на тот момент первого взвода, а потом первой роты Павлу Суслову с позывным Волат".

В справке указаны фамилии: Мирослав Лазовский (позывной Мышь) и Иван Марчук. "Да, - подтвердил он. - Оба погибли".

Другой документ, который показывает, что Веремейчик был награжден наградой "Украiна понад усе!" Поинтересовались, с гордостью ли он носил ее.

"Я ни разу не носил, - отмежевался он, - но получил с гордостью. Знаете, я бы не носил это на данный момент".

Как обстоял вопрос с наркотиками в СВУ и, в частности, у калиновцев, спросили у Веремейчика.

"Про ВСУ я не знаю. Про ПКК - действительно через некоторое время после формирования начались проблемы с людьми наркозависимыми, алкоголиками. Потому что контингент приезжал совершенно различный. И действительно были истории, когда люди почти в прифронтовой зоне употребляли, траву курили и так далее", - рассказал боевик.

Веремейчик рассказал, почему ушел из полка

"Было достаточно много причин, начиная с того, что я был ранен, но это не основное, - отметил он. - Психологическая обстановка в полку к лету 2022 года начала ухудшаться, начались многочисленные конфликты, особенно политической надстройки части, которая сидела в Киеве, с ребятами, которые были действительно на фронте. Было очень много вопросов по прозрачности финансирования. Если говорить совсем просто, то воровали. Опять же проверить это было невозможно".

Василий Веремейчик:

"В чем была суть вопроса? В том, что непрозрачное расходование средств, непрозрачное поступление средств. Создается какой-то фонд, у которого есть счета, никто не может проверить, никто не проводит аудит, нет никаких отчетов. Поэтому подозрения на воровство имели под собой достаточное основание. В рамках этого начались многочисленные конфликты с киевским руководством".

По его словам, конфликты начались с того, что кроме поступления каких-то внешних средств, они начали требовать с бойцов десятину (10 % от твоего воинского довольствия). "Сумма зарплаты зависит от количества боевых дней, боевых выездов. В принципе около 30 тыс. гривен на тот момент (чуть меньше тысячи долларов)", - поделился информацией Веремейчик.

Ответственные за все происходящее - лица, которые сидели в Киеве, (белорусы из калиновцев), рассказал Василий Веремейчик. "Например, позывной Ваниш, фамилия Войнич, позывной Микола, фамилия Демиденко, достаточно знаменитая из новопризванных ребят в эту кампанию, позывной Догос, его жена Ночка, которые как раз занимались тыловыми вещами, финансами, сбором десятины", - перечислил он. - И конфликты все выливались вплоть до каких-то драк".

Василий Веремейчик:

"Например, вернувшись с очередного боевого Иван Марчук (Брест) попал под такой прессинг в Киеве, что драка была с командиром другого батальона Варягом прямо в киевском штабе. И никто их не разнимал. Иван (Брест) приехал и задавал много вопросов: "Куда ушли эти деньги? Почему не поступают? Почему вы сидите в Киеве?"

"Все внутренние неурядицы, конфликт с руководством на фоне финансовых отчетов плюс ранение, после которого нужна была реабилитация, по совокупности этих всех причин плюс еще погиб как раз командир батальона "Волат" Брест (позывной). Я уволился и уехал к семье в Литву", - завершил свой рассказ о причинах ухода из полка Веремейчик.

Другая сторона, как оказалось, составила иную точку зрения на уход Василия Веремейчика из полка Калиновского.

Из документа известно, что сослуживец Веремейчика рассказал, что командир батальона "Волат" Иван Марчук (Брест) пытался вывести свое подразделение из состава КПП, но не успел. Пацук (позывной Веремейчика) хотел довести до конца этот план. Руководство полка восприняло это как сепаратизм. Веремейчик перегорел, перессорился, захотел взять паузу, уволился. Потом отдышался и снова захотел воевать. Пацук попросился назад. Было даже голосование по этому поводу: возвращать или не возвращать. В итоге решили не возвращать. "Говномут" вернется и будет снова настраивать часть коллектива на раскол", - рассказывает калиновец. "Напрашивалось наилучшее решение, чтобы Веремейчик вообще не появлялся в Украине", - цитата из документа.

Украина приняла решение не впускать Веремейчика, запретить въезд в Украину. Понять, что предшествовало решению внесения его в стоп-лист, помогает переписка замкомандира полка Кабанчука. Человек написал много всего, рассказал много всего про Веремейчика, а по факту его просто слили. Так поступили братья по оружию.

"Комментировать мне здесь особо нечего, - сказал Веремейчик, для которого эта информация, похоже, прозвучала впервые. - А если про конкретный вопрос, то, например, тот же Кабанчук в принципе, насколько мне известно, особо не ездил там на фронт. Он занимался как раз политической частью проекта. Безусловно, это неприятно слышать".

"Задавал вопросы про финансы, про нормальную организационную работу, наличие устава, правил, подготовки и так далее, что определенным кругам в Киеве не нравилось. И вылилось по итогу в стоп-лист", - предполагает Веремейчик.

Он не один такой, кому запретили въезд в Украину. "Мне был запрещен въезд в Украину на три года через миграционную службу в Украине с подачи Ваниш и Миколы. У них в принципе еще довоенные были связи в миграционке".

Супруга Веремейчика, Евгения, увидела сообщение Кабанчука в соцсетях и написала ему в комментариях. Она рассказала журналистам, что оставила комментарии под его постом. Он ей ответил, что не очень понимает, почему сейчас нужно поднимать вообще этот вопрос. Что с того, что мы сейчас снимем этот запрет на въезд в Украину. Ее цитата: "Мы теперь видим, что Василия просто использовали для достижения каких-то целей какие-то люди, так делили власть".

"Да, кулуарная аппаратная борьба, недопуск каких-то активных людей, ярких личностей, в принципе так и было. Я бы хотел сказать Кабанчуку, что раз вы тогда ошиблись, то никогда не поздно исправить свою ошибку", - обратился он.

Журналист: "И вы бы вернулось в Украину?"

Веремейчик: "Как минимум я бы забрал свои вещи из Львова".

Журналист: "А продолжить службу?"

Веремейчик: "Нет, потому что, можно сказать, что в каком-то смысле я разочаровался".

Журналист: "Сидя здесь, в Беларуси, вот на этом стуле?"

Веремейчик: "Почему? Я же не поехал в Украину".

Журналист: "Вас туда не пускают?"

Веремейчик: "Да, но этот вопрос можно было поднимать и до задержания".

Журналист: "А вы не боялись после того, как вас внесли вот в этот стоп-лист, понятно, не без ведома украинских спецслужб, за вашу жизнь. Вы не опасались, что вас могут просто убрать ваши же сослуживцы, ваши руководители?"

Веремейчик: "Я не переоцениваю свою значимость для проведения таких спецопераций, поэтому в принципе не боялся".

Журналист: "Вы врете. Я тогда процитирую кое-что, ваши же слова. Вы говорили Андрею Кушнерову, а он в свою очередь еще одному ресурсу, не очень надежному, что в июле 2022 года из-за конфликтов в ПКК запрет на въезд в Украину получил Василий Веремейчик и еще несколько бойцов. А Василий вообще боялся за свою жизнь и поэтому спал с гранатой".

Веремейчик: "Такие опасения были".

Журналист: "Так вы спали с гранатой?"

Веремейчик: "Ну, всегда оружие рядом".

Журналист: "А что, были случаи, когда убивали своих?"