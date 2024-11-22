Почему Болтон приезжал в Беларусь в 2019-м и зачем НАТО понадобился "белорусский балкон"

Беларусь настойчиво на самых разных площадках заявляет о приоритетах своей внешней политики - партнерские отношения со всеми на равноправных принципах и многовекторность. Как эта позиция прослеживалась в 2019 году, рассказали в проекте "Время выбрало нас".

В конце августа 2019 года Беларусь с официальным визитом посетил на тот момент советник американского Президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Журналисты и политологи гадали, что стоит за этим визитом. Версию Болтона все узнали только спустя годы, а вот Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагал начать отношения между странами с чистого листа. И несмотря на десятилетия американского давления, в Беларуси были готовы разговаривать с Вашингтоном.

Александр Лукашенко:

"Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения".

Спустя две недели в Минск наведался и заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Стороны договаривались восстановить диппредставительство на уровне послов.

Это были заметные визиты, но переоценивать их перспективность не стоит. Есть подозрение, что Запад понимал неизбежность столкновения Украины и России, тем более что Киев не скрывал: он готовился к походу на Донбасс и Крым.

Война была вопросом времени и "белорусский балкон" для НАТО, как когда-то для гитлеровской Германии, просто жизненно необходим из стратегических военно-политических соображений.

Беларусь снова поставили перед убийственным выбором. Завуалированно он звучал так: или вы с нами против России, или у вас будут проблемы. В этом наглом и беспардонном шантаже американское государство никогда не призналось бы, если бы не болтливость Болтона, попавшегося на удочку пранкеров.

Джон Болтон:

"Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. НАТО создал проблему, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдове, Беларуси, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там. Это была еще одна возможность, которую мы упустили".

Геополитического разворота на Запад Беларусь не планировала. Россия - братская страна, важнейший торговый партнер. Судьбы двух стран переплетены судьбами миллионов людей.

В конце концов, дружба с США против России всегда оборачивается базами НАТО на своей территории, махровой русофобией и почти неизбежным конфликтом с одной из мощнейших армий мира. Ударную группировку Североатлантического альянса под Смоленском Москва просто не смогла бы допустить. Для нее это вопрос жизни и смерти.

Вашингтон такой дерзости, как желание быть суверенным, не прощает. Страны, которые США не боялись вообще, сравнивали с землей, а там, где есть вероятность получить ответ, включалась так называемая мягкая сила.

Так спустя год Вашингтон поднял в Беларуси всех своих местных адептов, которых кормил и финансировал десятилетиями именно для таких случаев. США были в авангарде мятежа 2020 года, а потом стали локомотивом введения преступных санкций против нашей страны.

Когда в 2019 Болтон говорит о нашем суверенитете и о том, что этот вопрос должны решить наши люди, он, похоже, намекал на цветную революцию.

Джон Болтон:

"Нами суверенитет понимается очень просто. Это понимание записано в американской конституции. Мы - народ. Только народ является источников и носителем суверенитета. И только белорусский народ должен решить, хочет он оставаться суверенным или нет. И я думаю, белорусы хотят оставаться независимыми".