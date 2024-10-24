Почему красную кнопку эскалации стремятся нажать чужими руками - в проекте "Диспозиция"

Подогреть войну ядерным топливом. Такой вариант развития событий в Европе рассматривается уже как вполне реальный и даже приемлемый. А вот мирное урегулирование конфликта идет в разрез с желанием нынешних элит Запада этими самыми элитами остаться.

Красную кнопку эскалации стремятся нажать, конечно, чужими руками. О токсичных вариациях и контраргументах - в проекте "Диспозиция".

Ядерную тему, сейчас, конечно, не объедешь. Грязная атомная бомба уже засоряет как минимум интеллект украинских политиков. А вообще, нехитрая, конечно, стратегия у Киева - запустить тему в широкий оборот, потом нехотя опровергать, после через несколько источников сообщить, что вообще-то грязный заряд "незалежная" может создать за несколько недель, а затем этот снежный ком не остановить. Цель достигнута - общество в Европе забурлило, элиты НАТО вновь собираются и кумекают, как немного утихомирить воинственного партнера, что из конвенционального оружия ему еще дать. И ведь все работает. Когда-то по схожей схеме начинался путь в Украину для танков и самолетов альянса.

С другой стороны, как утверждают уже многие аналитики, Киев рассчитывает и на Россию - вдруг Москва решит нанести превентивный удар ядеркой! Тут вообще для Банковой, да и для Брюсселя желанная перспектива! И у власти за счет войны задержаться, и на финансовых потоках остаться, и противника со всей планетой поссорить.

Между прочим, атомный вариант событий настолько привлекателен для Киева и архидемократической Европы, что пристегнуть к нему пытаются Беларусь. Несложно заметить, как даже определенные ресурсы беглых отрабатывают заданную повестку. Утверждают, что Москва планирует провокации на нашей АЭС. Мы должны будем обвинить в терактах Запад и "незалежную". Ну а дальше Минск почему-то обязан втянуться в войну, применив в том числе тактические ядерные заряды. Шагнули, конечно, далеко авторы этого сценария в плане умственной деградации. Спим мы и видим, как бы это в бойню вступить и на НАТО суицидально ринуться. Наверное, верхом на укрепрайонах поедем, которые сейчас активно возводятся в стране. Вот, кстати, оборонительную сеть нашу, как и в общем заточенность на защиту, на Западе старательно обходят вниманием. Оберегают своего обывателя от правды и строят из белорусов исключительно образ потенциального агрессора. Благо, эту схему, как и другие схожие, давно прочитали в Беларуси.

"Мы им показываем, что не собираемся на них нападать. Мы выстраиваем здесь систему обороны, - заверил глава государства. - Нам не надо нападать. Я однажды уже где-то сказал: нам дай бог разобраться с Украиной. Какая еще война против натовских войск? Нам это не надо. Они ждут это. Они провоцируют нас, чтобы мы хоть как-то им ответили. Возьмите заброску диверсионных групп через украинскую границу, через Беларусь. Зачем они это делают? Мы не атакуем, мы ничего не делаем. Они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Глупые люди".

Александр Лукашенко призвал не воевать, а работать на земле, растить урожай, заниматься вопросами жизни людей: "Надо дурью не маяться, а осваивать земли, получать здесь хлеб и кормить детей и внуков. Это наша цель. Мы не собираемся с ними воевать. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернутся, мы очень серьезно ответим".

Да и ответ наш будет в обороне. Что тоже прекрасно знают на Западе, отслеживая алгоритмы подготовки белорусской армии. Однако в обороне - не значит, что укус будет для острастки, не смертельным. Да и на чужую территорию при нападении на нас не ступит, пожалуй, только нога солдата или офицера. Хватит оружия: ракет, дронов и снарядов. Но еще большую ставку в войсках делают на профессионализм. Как показала СВО, эффективность и живучесть - производная прежде всего от опыта. А за опытом мы ездим к первоисточнику - российским коллегам. Благо, и это в НАТО знают.