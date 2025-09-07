Почему ОДКБ является оборонным щитом и боевым братством

В Беларуси завершилась учения ОДКБ "Взаимодействие", "Эшелон", "Поиск". Воинские контингенты из пяти стран повышали квалификацию и слаженность действий. Тренировки проводились на максимально удаленном расстоянии от границ Украины и стран НАТО, чтобы исключить всевозможные упреки и провокации в адрес Беларуси.

Военный медик из Кыргызстана Арстан Токтомбаев в составе воинского контингента прибыл на учения ОДКБ. В перерывах между тренировками офицер посетил агрогородок Адаменки Витебского района. Здесь в братской могиле похоронен его дед Ырысмамбет Токтомбаев, который 28 декабря 1943 года погиб в боях за освобождение Беларуси от фашистов. Также военный привез землю из родной Нарынской области, чтобы оставить ее на мемориале. Этот эпизод как нельзя ярче демонстрирует всю суть международных учений, когда альянс - это не просто оборонный щит, а общая история, память и ценности.

Учения ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальные учения "Поиск" и "Эшелон" одновременно развернулись сразу на двух полигонах - витебском "Лосвидо" и "Лепельском".

Что происходило на протяжении этих дней? Военнослужащие стран договора (белорусы, россияне, казахи, киргизы и таджики) прибыли в Беларусь для участия в совместной тренировке. Маневры организации являются ежегодными учениями, которые проводятся на территории разных стран, входящих в ОДКБ. В 2025 году председательствует Кыргызстан (Беларусь возглавляла в 2023-м). Сразу уточним, что все проводимые тренировки являются плановыми и не направлены против третьих стран. И самое главное - носят они исключительно оборонительный характер.

А теперь расскажем о том, чем именно занимаются военные в ходе учений. Одного конкретного направления в тренировке нет. Можно сказать, что это комплексный обмен опытом. Разыгрываются эпизоды - материально-техническое обеспечение войск, разведка, радиоэлектронная борьба, противовоздушная оборона. Отрабатываются навыки управления беспилотниками и способы борьбы с ними, что является сегодня актуальной темой. Еще один важный момент - практика в управлении войсками и коллективными силами организации. Результатом становится увеличение слаженности действий и скорости реакции на возможные источники угроз в ходе боевых действий. Особенностью этих учений является то, что замыслы их проведения тесно увязаны с замыслом совместного стратегического учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025", при этом основной задачей коллективных сил оперативного реагирования является обеспечение развертывания региональной группировки войск.

Кроме учений в Беларуси, в 2025 году ОДКБ проведет маневры в Кыргызстане и Таджикистане. Они пройдут во второй декаде сентября (учения "Рубеж") и в середине октября ("Нерушимое братство"). Всего в ходе совместных тренировок будут привлечены более 5 тыс. человек и около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.

Несмотря на интенсивность, маневров военнослужащие всех стран успели пообщаться и без оружия в руках. Вечера были наполнены культурной жизнью - состоялись концерты, посещение мемориалов, исторически значимых мест. Также были проведены дни национальных культур.