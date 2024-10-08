Почти 35 тыс. хризантем украсили улицы Минска

Сиреневые и желтые, оранжевые и бордовые - почти 35 тыс. хризантем украсили главные магистрали белорусской столицы.

Это новый букет от озеленителей Минска. Цветочные композиции - на площади Победы и проспекте Победителей. На Октябрьской такие кашпо на осветительных мачтах появились впервые.

Цветы осени в оформлении города используются третий сезон подряд. Растения устойчивы к холодам и идеально подходят для украшения мегаполиса.