Под защитой профсоюзов: в Беларуси коллективные договоры охватывают около 3 млн работников

Под защитой коллективных договоров в Беларуси находятся порядка 3 млн работников. Для профсоюзов всегда в приоритете помощь людям. Получить гарантированные выплаты, потерянный стаж, разобраться с отпуском, решить вопрос с распределением молодому специалисту - в этих и многих других ситуациях помогает разобраться именно профсоюз.

Коллективный договор - реальный механизм, который в первую очередь призван защищать сотрудников. Федерация профсоюзов готовится отметить 35-летний юбилей.

За десятилетия развития профсоюзы Беларуси стали настоящим гарантом безопасности для каждого сотрудника. Но самое важное - это внимание к деталям и труду непосредственно на рабочем месте.

На одной из Минских стройплощадок возводится новый жилой комплекс. Работают более опытные строители, но также и молодые специалисты. Никита Кульбицкий - выпускник Минского государственного колледжа монтажных технологий и транспортной логистики - приступил к работе сразу же после этапа распределения.

"Мне прикрепили наставника, мы с ним приступили к работе в начале августа, занимаемся прокладкой ливневых труб, теплосети и водоснабжения. Сейчас мы прокладываем всю канализацию для будущего жилого комплекса", - рассказал молодой специалист, монтажник наружных трубопроводов СУ-73 ОАО "Трест № 15 "Спецстрой" Никита Кульбицкий.

молодой специалист, монтажник наружных трубопроводов СУ-73 ОАО "Трест № 15 "Спецстрой" Никита Кульбицкий

Постоянная учеба, профессиональный рост, защита прав работников - то, что предусмотрено коллективным договором. Акцент на том, что волнует людей, - вопросы жилья и социальных выплат.

"Все те блага, которые прописаны в Трудовом кодексе, учтены в коллективном договоре. Все доплаты, социальная помощь, предоставление общежития работникам. Приходят новые специалисты, им негде жить, а работать-то нужно, поэтому мы предоставляем общежитие", - отметила инженер по организации и нормированию труда, председатель профсоюзного комитета СУ-73 ОАО "Трест №15 "Спецстрой" Светлана Шкрадюк.

инженер по организации и нормированию труда, председатель профсоюзного комитета СУ-73 ОАО "Трест №15 "Спецстрой" Светлана Шкрадюк

Еще в самом начале становления независимой Беларуси в стране был выбран единственно верный путь социального диалога. В настоящее время для профсоюза нет маловажных вопросов.

Дмитрий Алексейчик, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

" Самое интересное - материальное стимулирование. На сегодняшний день ряд коллективных договоров предусматривает выплаты работникам, которые желают продлить свои трудовые отношения и работают на востребованных у нанимателя профессиях. Им предусматриваются соответствующие выплаты в рамках коллективных договоров, которые заключаются в организациях".

Дмитрий Алексейчик, начальник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси

Общая цель - объединять и вдохновлять людей, говорить спасибо каждому, кто трудится. Именно такой посыл лег в основу одного из проектов федерации "Марафон добрых дел".

Станислав Валюк, начальник главного управления идеологической и социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси:

"Основное направление данной акции - это прежде всего сохранение исторической памяти. Юбилей ФПБ совпал с 80-летием Великой Победы, для нас это очень почетно".

Станислав Валюк, начальник главного управления идеологической и социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси