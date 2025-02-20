Подарок к юбилею: работники Минсвязи и информатизации с экскурсией посетили Дворец Независимости

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20 февраля во Дворце Независимости прошла экскурсия.

Залами этого знакового для страны сооружения прошли работники и ветераны Министерства связи и информатизации, а также подведомственных организаций - Белпочта и Госинспекция по электросвязи. Всего 110 человек из Минска и Минского района.

Минсвязи сегодня - это коллектив численностью более 33 тыс. человек. Для ведомства 2025-й - год юбилейный. 70 лет со дня образования. Точка отсчета - 5 января 1955-го. Экскурсия во Дворец Независимости - подарок.

Все началась традиционно в самом большом зале страны - Зале торжественных церемоний, а вот дольше всего времени гости провели в Зеленом. В том самом, который в феврале 2015-го за закрытыми дверями собрал "нормандскую четверку". Сегодня он менее используется. Особенно в медиа. Темы, которые там обсуждает Президент Беларуси, требует тишины. Там удобный компактный стол, сделанный в Бобруйске, и хорошая акустика.

Дворец Независимости стал центральной частью минского патриотического квартала - неподалеку музей Великой Отечественной войны, стела "Минск - город-герой", парк Победы, площадь Государственного флага. Решение о строительстве дворца было принято в 2011 году, и буквально сразу закипела работа. Планировалось реализовать проект за 57 месяцев, однако глава государства ужесточил сроки, и в итоге все было сделано за 30 месяцев. Открыт в 2013-м, и сразу стал местом проведения саммитов, международных встреч и государственных мероприятий. Каждый из 20-ти залов имеет свои художественные особенности. Но все - мысль и руки белорусов, собственно, как и большинство материалов.

Татьяна Рускевич, замминистра связи и информатизации Беларуси рассказала планы на ближайший год: "Чем качественнее мы оцифруем экономику, тем лучше мы сможем ей управлять, тем лучше мы будем видеть, как она работает. Естественно, это поможет освободить людей для действительно тех задач, которые только люди могут делать. Это не могут ни системы, ни роботы, только люди могут делать глубокий анализ. Понимать все процессы, видеть больше информации, владеть точной информацией и в онлайн-режиме. Это цель ближайшей перспективы. Конечно же, качество связи. Чем больше мы сможем установить точек этой связи, тем лучше, естественно, будет в нашей стране. В идеальной перспективе - чтобы мы в каждой деревушечке поставили точку с оптоволокном, чтобы был интернет, мобильная связь - это качество жизни наших граждан".