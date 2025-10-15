3.71 BYN
Поддержка семей, ЭКО и духовно-нравственное воспитание - "Разговор о важном" прошел в Полоцке
Актуальные вопросы формирования и реализации семейной политики, популяризация института семьи в Беларуси.
В третий раз на Полоцкой земле состоялся стратегический форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". Масштабная дискуссия - особый вклад Совета Республики и Белорусской православной церкви в укрепление семейных ценностей.
Укрепление семейных ценностей
5 сыночков и лапочка дочка. Главный подарок в жизни супругов Дайлиденок. Большая семья - особый мир. В этой - секрет счастья простой: поддержка близких и родных людей.
Наталья и Алексей Дайлиденок, многодетная семья:
"Когда женщина становится мамой, она получает такую безусловную, огромную любовь и от ребенка, и сама она для ребенка целый космос, целая вселенная. Если мы потеряем эти ценности, то семьи распадутся".
За последнее десятилетие количество многодетных семей в нашей республике выросло на 70 %. Сегодня таковых - более 120 тыс. В них растет каждый четвертый маленький белорус. И это не просто красивые цифры, а планомерный и четко выверенный подход государства к вопросу демографической безопасности.
Ирина и Андрей Крутик, многодетная семья:
"У нас в семье трое детей, все мальчишки: 12 лет, 8 лет и совсем малютка - 7 месяцев. Сегодня он находится вместе с нами в этом славном городе Полоцке. Важные вопросы. Почему девушки не хотят выходить замуж, не хотят рожать детей? Я считаю, что их надо приглашать в семьи и дать подержать на ручках малыша".
Игорь Луцкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"В мире таких преференций, такого внимания к семье мало где можно найти. Очень серьезно мы относимся к многодетным семьям. Поддержка государства максимальная. Что сегодня можно предпринять для того, чтобы укреплять институт семьи? Я думаю, что вопрос даже не в деньгах, а в том, что нужно прививать правильные жизненные смыслы".
Рождение здоровых детей - основа сильной нации. И сегодня социальная политика в Беларуси, в том числе ориентирована на то, чтобы счастье материнства могла познать каждая женщина. Здесь особое внимание - репродуктивным технологиям. Благодаря ЭКО долгожданное "мама" услышали свыше полутора тысяч белорусок.
Венера Семенчук, замдиректора РНПЦ "Мать и дитя":
"Сегодня активно развивается служба планирования семьи, служба охраны репродуктивного здоровья не только женщин, но и мужчин. Репродуктивные технологии шагнули очень далеко. В центре выполняются малоинвазивные реконструктивные операции, которые позволяют сохранить репродуктивную функцию, у женщин реализуется предоставление бесплатной попытки ЭКО супружеским парам".
"Белорусский союз женщин транслирует идеи традиционных семейных ценностей через реализацию проекта "Мамой быть - круто!", в ходе которого мы с молодыми девчонками обсуждаем, как готовиться к рождению ребенка? Как быть правильно мамой? Как себя вести в семье? Как создавать семью, как ее укреплять? Как выбрать себе мужа, в конце концов. Более того, наше мероприятие нашло отражение в новом формате. И у нас есть сейчас акция "Папой быть - круто!, - рассказала зампредседателя Белорусского союза женщин Инна Солдатенко.
Глобализация, цифровизация, навязывание чуждых идеалов. В современном мире семья, как и традиционные семейные ценности, нуждаются в защите. Эту потребность в Беларуси почувствовали тонко давно. Совет Республики и Белорусская православная церковь моментально включились в работу, где повышение статуса семьи и решение актуальных вопросов в области семейной политики - приоритет. "Разговор о важном" - уже не просто диалог, а прививка для поколения.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы все прекрасно понимаем, семья - это основополагающее. Потому что личность формируется здесь. И самое важное, когда в семье сохраняются те добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение, это крепкая семья. Это та семья, которая может пережить любые периоды в жизни, которые есть, наверное, у каждого. Но если она крепкая, она выдержит и выстоит. Ровно так, как и страна".
А вот в основе крепости семьи лежит духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. И сегодня здесь существенно возрастает роль духовных центров Беларуси.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
"Основа семейной стабильности, правильности устроения - это, конечно, опираться на те библейские истины, которые передаются из поколения в поколение, которые зафиксированы в каждой религии. И духовные центры призваны помогать этому. Духовные центры, которые имеют очень богатую свою историю, культурную составляющую и имеют благолепие, полноту такого оформления, в том числе и благодаря, прежде всего, заботе государства. Конечно, там душа больше раскрывается".
Поддержка семей, детства, материнства и отцовства - наш незыблемый национальный приоритет. А семейная политика - фундамент государства. И это не просто социальные программы. Осознанная стратегия. И именно она формирует будущее Беларуси, где главные инвестиции, которые точно дадут результат, - это забота о семье.