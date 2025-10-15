Поддержка семей, ЭКО и духовно-нравственное воспитание - "Разговор о важном" прошел в Полоцке

Актуальные вопросы формирования и реализации семейной политики, популяризация института семьи в Беларуси.

В третий раз на Полоцкой земле состоялся стратегический форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". Масштабная дискуссия - особый вклад Совета Республики и Белорусской православной церкви в укрепление семейных ценностей.

Укрепление семейных ценностей

5 сыночков и лапочка дочка. Главный подарок в жизни супругов Дайлиденок. Большая семья - особый мир. В этой - секрет счастья простой: поддержка близких и родных людей.

Наталья и Алексей Дайлиденок, многодетная семья news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fd22759-add8-4897-8fa1-06b52213cf20/conversions/66bd20d0-29c8-4325-a400-d1b2785f8bea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fd22759-add8-4897-8fa1-06b52213cf20/conversions/66bd20d0-29c8-4325-a400-d1b2785f8bea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fd22759-add8-4897-8fa1-06b52213cf20/conversions/66bd20d0-29c8-4325-a400-d1b2785f8bea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fd22759-add8-4897-8fa1-06b52213cf20/conversions/66bd20d0-29c8-4325-a400-d1b2785f8bea-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья и Алексей Дайлиденок, многодетная семья:

"Когда женщина становится мамой, она получает такую безусловную, огромную любовь и от ребенка, и сама она для ребенка целый космос, целая вселенная. Если мы потеряем эти ценности, то семьи распадутся".

За последнее десятилетие количество многодетных семей в нашей республике выросло на 70 %. Сегодня таковых - более 120 тыс. В них растет каждый четвертый маленький белорус. И это не просто красивые цифры, а планомерный и четко выверенный подход государства к вопросу демографической безопасности.

Ирина и Андрей Крутик, многодетная семья:

"У нас в семье трое детей, все мальчишки: 12 лет, 8 лет и совсем малютка - 7 месяцев. Сегодня он находится вместе с нами в этом славном городе Полоцке. Важные вопросы. Почему девушки не хотят выходить замуж, не хотят рожать детей? Я считаю, что их надо приглашать в семьи и дать подержать на ручках малыша".

Игорь Луцкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bda9265c-c788-4121-808c-cba51ee6f123/conversions/d9ae77c3-a3a9-46d2-96db-086d2a8910c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bda9265c-c788-4121-808c-cba51ee6f123/conversions/d9ae77c3-a3a9-46d2-96db-086d2a8910c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bda9265c-c788-4121-808c-cba51ee6f123/conversions/d9ae77c3-a3a9-46d2-96db-086d2a8910c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bda9265c-c788-4121-808c-cba51ee6f123/conversions/d9ae77c3-a3a9-46d2-96db-086d2a8910c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Луцкий, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В мире таких преференций, такого внимания к семье мало где можно найти. Очень серьезно мы относимся к многодетным семьям. Поддержка государства максимальная. Что сегодня можно предпринять для того, чтобы укреплять институт семьи? Я думаю, что вопрос даже не в деньгах, а в том, что нужно прививать правильные жизненные смыслы".

Рождение здоровых детей - основа сильной нации. И сегодня социальная политика в Беларуси, в том числе ориентирована на то, чтобы счастье материнства могла познать каждая женщина. Здесь особое внимание - репродуктивным технологиям. Благодаря ЭКО долгожданное "мама" услышали свыше полутора тысяч белорусок.

Венера Семенчук, замдиректора РНПЦ "Мать и дитя":

"Сегодня активно развивается служба планирования семьи, служба охраны репродуктивного здоровья не только женщин, но и мужчин. Репродуктивные технологии шагнули очень далеко. В центре выполняются малоинвазивные реконструктивные операции, которые позволяют сохранить репродуктивную функцию, у женщин реализуется предоставление бесплатной попытки ЭКО супружеским парам".

"Белорусский союз женщин транслирует идеи традиционных семейных ценностей через реализацию проекта "Мамой быть - круто!", в ходе которого мы с молодыми девчонками обсуждаем, как готовиться к рождению ребенка? Как быть правильно мамой? Как себя вести в семье? Как создавать семью, как ее укреплять? Как выбрать себе мужа, в конце концов. Более того, наше мероприятие нашло отражение в новом формате. И у нас есть сейчас акция "Папой быть - круто!, - рассказала зампредседателя Белорусского союза женщин Инна Солдатенко.

Глобализация, цифровизация, навязывание чуждых идеалов. В современном мире семья, как и традиционные семейные ценности, нуждаются в защите. Эту потребность в Беларуси почувствовали тонко давно. Совет Республики и Белорусская православная церковь моментально включились в работу, где повышение статуса семьи и решение актуальных вопросов в области семейной политики - приоритет. "Разговор о важном" - уже не просто диалог, а прививка для поколения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы все прекрасно понимаем, семья - это основополагающее. Потому что личность формируется здесь. И самое важное, когда в семье сохраняются те добрые традиции, которые передаются из поколения в поколение, это крепкая семья. Это та семья, которая может пережить любые периоды в жизни, которые есть, наверное, у каждого. Но если она крепкая, она выдержит и выстоит. Ровно так, как и страна".

А вот в основе крепости семьи лежит духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. И сегодня здесь существенно возрастает роль духовных центров Беларуси.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6b228e9-018c-4ddd-a92d-eae996c9f145/conversions/79f0cfb1-c196-4234-ad28-7cf3a2409007-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6b228e9-018c-4ddd-a92d-eae996c9f145/conversions/79f0cfb1-c196-4234-ad28-7cf3a2409007-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6b228e9-018c-4ddd-a92d-eae996c9f145/conversions/79f0cfb1-c196-4234-ad28-7cf3a2409007-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6b228e9-018c-4ddd-a92d-eae996c9f145/conversions/79f0cfb1-c196-4234-ad28-7cf3a2409007-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

"Основа семейной стабильности, правильности устроения - это, конечно, опираться на те библейские истины, которые передаются из поколения в поколение, которые зафиксированы в каждой религии. И духовные центры призваны помогать этому. Духовные центры, которые имеют очень богатую свою историю, культурную составляющую и имеют благолепие, полноту такого оформления, в том числе и благодаря, прежде всего, заботе государства. Конечно, там душа больше раскрывается".