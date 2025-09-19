"Подкасты, своя интернет-студия". Иван Эйсмонт рассказал о ведущем направлении в новом телесезоне

В Белтелерадиокомпании стартует новый сезон. Каждый телеканал подготовил эфирные сюрпризы. "Беларусь 1" покажет главное музыкальное событие этой осени - грандиозный финал "Интервидения" в прямом эфире. Еще больше музыки и полезных советов будет на "Беларусь 2". На "тройке" - уникальные кадры в новых документальных проектах. А спортивный канал возобновил трансляции испанской футбольной Премьеры и турниров ВТА. И, конечно, это далеко не все.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: "Интернет - одно из ведущих направлений. Мы очень много внимания уделяем этому. У нас появятся подкасты, у нас появилась своя интернет-студия, в которой ребята будут писать свои видео. Это будет отдельное направление. Проще говоря, если выезжает телевизионная съемочная группа "Первого информационного" на съемку, то интернет-дирекция будет заниматься не только обработкой этого видео, но и сама будет ехать на съемки, снимать свою версию происходящих событий".