Поднять знамя над Рейхстагом и стать участником Курской битвы можно на экспозиции в минском МВЦ

Уникальный объект - экспозиция площадью более 4 тыс. кв. метров. И все это о Великой Победе советского народа над фашизмом.

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На площадке Минского международного выставочного центра в письмах, артефактах, подлинных материалах из коллекции Музея истории Великой Отечественной войны собрана историческая летопись Беларуси.

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Масштаб поражает! Представлено порядка 600 уникальных экспонатов, многие из которых ранее были недоступны широкой публике. В самом центре экспозиции столичная площадь Победы в миниатюре. Вокруг нее разворачивается рассказ о судьбе республики в годы войны.

Максимально погружают в атмосферу современные мультимедийные технологии. Чего здесь только нет! С помощью дополненной реальности посетители могут водрузить знамя Победы над Рейхстагом. Организаторы постарались на славу, причем в максимально сжатые сроки. Все работы были проведены буквально за два месяца.

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Светлана Прибыш, заместитель главного хранителя фондов Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны: "Выставка "Дорога к Победе" создана усилиями 25 музеев нашей республики. Музей истории Великой Отечественной войны и другие музеи (областные, районные) - все старались представить какие-то интересные экспонаты".

По словам Светланы Прибыш, через интересные музейные предметы, художественные решения и различные информационные терминалы выставка как бы погружает посетителей в основные события Великой Отечественной войны. При помощи виртуальной реальности можно почувствовать себя участником битвы на Курской дуге.