Подруга из сети требовала у жителя Солигорска 10 тыс. рублей, шантажируя его интимными фото
Житель Солигорска познакомился с девушкой в сети, но стал жертвой вымогательства. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Минского облисполкома.
Житель Солигорска познакомился с девушкой в сети. Но в итоге пылкое знакомство онлайн с раскрепощенной дамой закончилось вымогательством для 21-летнего парня.
Как рассказали в отделении по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД, в ходе общения онлайн незнакомка убедила молодого человека сделать и выслать ей интимное фото. А после его получения стали понятны ее истинные мотивы: как оказалось, парень попался на удочку злоумышленников. У него потребовали 10 тыс. белорусских рублей, угрожая распространением снимков среди родственников и знакомых.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство".