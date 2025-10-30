Подруга из сети требовала у жителя Солигорска 10 тыс. рублей, шантажируя его интимными фото

Житель Солигорска познакомился с девушкой в сети, но стал жертвой вымогательства. Об этом сообщает БЕЛТА , ссылаясь на УВД Минского облисполкома.

Как рассказали в отделении по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД, в ходе общения онлайн незнакомка убедила молодого человека сделать и выслать ей интимное фото. А после его получения стали понятны ее истинные мотивы: как оказалось, парень попался на удочку злоумышленников. У него потребовали 10 тыс. белорусских рублей, угрожая распространением снимков среди родственников и знакомых.